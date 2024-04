PROMOZIONE/B – Leverano sconfitto con onore, il Taurisano vince i playoff

Il Taurisano soffre ma supera il Leverano in un’accesissima finale playoff. Ci sono voluti 120 minuti per determinare la vincente della post-season del girone B. Il Leverano ha cullato per tre minuti il sogno di espugnare il “Perrotta”, dopo essere andato in svantaggio al 18′ della ripresa per via di un gol di Mosca. Tra il 27′ e il 33′, poi, la rimonta bianconera firmata Ortiz e Pasculli.

Quando sembrava che il Leverano potesse avere la meglio, un gol di Pasca, su perfetto suggerimento di Sansò, ristabiliva gli equilibri e mandava le due squadre ai supplementari.

Nell’extra-time, ancora un gol di Mosca per il Taurisano faceva esplodere i sostenitori granata. Leverano in dieci dal 7′ del primo tempo supplementare per via dell’espulsione di De Giorgi. In superiorità numerica, la squadra di Vittorio Botrugno ha avuto vita facile in un caldo pomeriggio che ha minato i muscoli dei calciatori in campo. Il Leverano, comunque, chiude la stagione a testa alta, dopo aver centrato la finale, battendo in trasferta il Grottaglie, e avendo fatto sudare il Taurisano fino all’ultimo secondo.

IL TABELLINO

Taurisano, stadio “Perrotta”

domenica 28.04.2024, ore 16.30

Promozione/B 2023/24, finale playoff

TAURISANO-LEVERANO 3-2 dts (2-2)

RETI: 18′ st Mosca (T), 27′ st Ortiz (L), 33′ st Pasculli (L), 36′ st Pasca (T); 6′ pts Mosca (T)

TAURISANO: Rollo, Imperato, Carrino, Maiolo, Mele (10′ sts Alessandrì), Pasca, Castrì, Solidoro (43′ st Galati), Mosca, Negro (35′ st Alemanni), Sansò. All. Botrugno.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino (16′ st Ancora), Pasculli, Gubello, Miccoli (8′ pts Dimastrogiovanni), De Luca, Palazzo, De Carlo (18′ st Ortiz), Pinto (1′ sts Decarli). All. Musca.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

NOTE: espulso De Giorgi (L) al 7′ pts.