LECCE – Sticchi Damiani celebra la Primavera. Giochi del Mediterraneo, in programma una conferenza stampa

Con un posto sui propri canali social, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha celebrato la salvezza matematica della Primavera, arrivata col pareggio di Cagliari.

“Oggi la primavera è matematicamente salva ed anche l’anno prossimo parteciperà al campionato di primavera 1 (siamo momentaneamente a pari punti con Juventus e Fiorentina). È un risultato importante e per nulla banale, anche per la squadra Campione di Italia, perché abbiamo dovuto affrontare una piccola rivoluzione per un “improvviso” cambio di regole. Io non do mai nulla per scontato e sono orgoglioso anche quest’anno del risultato raggiunto. Ai nostri calciatori che hanno onorato la nostra maglia ogni giorno, in ogni partita, in ogni allenamento, a Mister Coppitelli, al suo staff, ai collaboratori tecnici e medici, ai dirigenti, ai segretari, ai magazzinieri, un enorme grazie. Complimenti, come sempre, a Pantaleo Corvino per il grande lavoro ed ai nostri Fabio Piluso e Giovanni DeToma per il prezioso supporto. Anche l’anno prossimo sarà primaverA giallorossa“.

Intanto per domani mattina alle 10.30 è prevista una conferenza stampa di Sticchi Damiani con argomento gli interventi che riguarderanno il Via del Mare per i Giochi del Mediterraneo.