PROMOZIONE/B – Leverano rallenta a Tricase. Ok Grottaglie, Locorotondo e Galatone: i tabellini della 4ª

in foto: L. Sanyang (Grottaglie)copyright: Grottaglie Calcio

Il Tricase rallenta la corsa del Leverano bloccandolo sul pareggio. I bianconeri, comunque, restano da soli in testa alla classifica del girone B di Promozione con un punto sul terzetto composto da Grottaglie, Locorotondo e Galatone. Il Grottaglie schianta il Taurisano andando a segno tre volte con Sanyang. Il Locorotondo passa in extremis sul campo del Cedas, mentre il Galatone la spunta sul Galatina con un gol, sul finire di gara, di Daniele De Leo. A sei punti, il Copertino (terzo pareggio consecutivo e ancora imbattuto dopo il 2-2 di Carovigno) raggiunge Galatina e Taurisano. Pari a reti bianche tra Rinascita e Ceglie. Prima vittoria per il Talsano che va sotto di un gol, rischia di andare sotto di due (il Veglie fallisce un rigore) e poi la ribalta nella ripresa.

I tabellini della quarta giornata

ATL. TRICASE-LEVERANO 0-0

ATL. TRICASE: Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes, Fittaioli, Koffi, Tomasco, Pietrangelo, Karou. All. De Giuseppe.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi (37′ st pinto), Marzano, Valentino (24′ st Ancora), Gubello, Pasculli, Miccoli (1′ st De Luca), Spedicato, Suwareh, De Carlo (24′ st Palazzo), Aranda (1′ st Lauretti). All. Caragiuli.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

TALSANO-VEGLIE 2-1

RETI: 33′ pt Cassano (V), 18′ st Napolitano rig. (T), 39′ st Giannetti (T)

TALSANO: Sestino, Montervino, Giannetti, Ungaro G. (37′ st Scarci), Lecce, Macaluso, Napolitano (21′ st Dima), La Gioia, Marsico S. (40′ st Bellastella), Conte, Pagliaro (37′ st D’Urso). All. Peluso (Ungaro N. squalif.).

VEGLIE: Mattia, Martina S., Martina D. (46′ st Martinez), Del Monte (26′ st Sillah), Mignaco, Malerba, Pezzarossa (21′ st corallo), Michaylyszyn (21′ pt Musardo), Fiorini, Lillo (50′ st Cava), Cassano. All. Sardelli.

ARBITRO: Arsena di Brindisi.

NOTE: al 39′ Sestino (T) para un rigore di Fiorini (V). Al 45′ st espulso Mignaco (V) per doppia ammonizione.

—

GROTTAGLIE-TAURISANO 3-0

RETI: 23′ pt, 43′ pt e 8′ st Sanyang

GROTTAGLIE: Tursi, Nicolì (43′ st Bottiglione), Pisano E., De Roma, Danese, Casaccio, Sanyang (31′ st Mignogna), Mur (38′ st Trimarchi), Sowe, Borda, Kandji. All. Carrozzo.

TAURISANO: Potenza (1′ st De Gaetanis), Baldari, Antonazzo (4′ st Mele), Solidoro (4′ st De Giorgi), Alessandrì (15′ st Oltremarini), Pasca, Castrì, Galati, Mosca, Negro (21′ st Vantaggiato), Maiolo. All. Botrugno.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

R. REFUGEES-CEGLIE 0-0

R. REFUGEES: Strafella, Dan Almajiri, Gueye M., Diop, Gueye B., Diarrassouba, Sene, Coulibaly (17′ st Thiam), Kassama, Conde (45′ st Diop I.), Marogn (35′ st Sakho). All. Hassane Baye.

CEGLIE: Costantino, Di Coste, Attanasi, Cellamare, Nazaro V., Maggi (1′ st Nazaro G.), Salamina, Palazzo (13′ st Antico), Bojang, De Pasquale, Palumbo. All. Maggiore.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

RF CAROVIGNO-COPERTINO 2-2

RETI: 34′ pt Montinaro (CO), 2′ st Zito (CA), 16′ st D’Amanzo rig. (CO), 40′ st Misuraca (CA)

RF CAROVIGNO: Laghezza, Marino, Cirasino, Lanzilotti P., Angelini, Narracci, Turco (2′ st Misuraca), Lanzilotti T. (20′ st Taddeo), Zito, Greco (2′ st D’Erriquez), Bari. All. Del Vecchio.

COPERTINO: Margiotta, Montinaro, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino (32′ st Pinto), Franco, D’Amanzo, De Luca (22′ st Mita), Mazzotta (16′ st Frisenda). All. Corallo.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

CEDAS AVIO BR-V. LOCOROTONDO 0-1

RETI: 48′ st Musli

CEDAS AVIO BR: Lamarina, De Vincentis, Morleo Cos., Castrignano, Lore D., Morleo Cla., Maggio, Lotito, Princi (25′ st Brina), Giorgino (30′ st Lore V.), Morelli. All. Caputo.

V. LOCOROTONDO: Semeraro, Scatigna (30′ st Musli9, Lacirignola, Natale, Basile, Pascullo, Paoluccio (27′ st Turnone), Venere, Diwouta, Serio (18′ st Caramia), Sozzo (34′ st Dos Santos). All. Carnevale.

ARBITRO: Amato di Lecce.

—

GALATONE-GALATINA 1-0

RETI: 41′ st De Leo D.

GALATONE: Mirarco, Spano, Tundo, Albano (22′ st Levanto), Fracella, Inguscio, Mangia, De Leo C. (25′ st Gennari), Filoni, De Leo D., Papa (30′ st Dollorenzo). All. Rollo.

GALATINA: Colapietro, Gningue (30′ st Mauro), Pino, Marino Dani., Mancarella, Brue, Marino Dino, Candido, Bolte (25′ st De Blasi), Melono, Manisi. All. Colagiorgio.

ARBITRO: Pellecchia di Bari.