PROMOZIONE/B – Leverano e Galatone le uniche a punteggio pieno: i tabellini della 2ª

Leverano e Galatone sono le due uniche squadre ancora a punteggio pieno dopo la seconda giornata di Promozione/B. A seguire, il terzetto composto da Veglie, Ceglie e Copertino. Prime vittorie per la Rinascita Refugees, per il Veglie, il Locorotondo e per il Grottaglie. In coda, Talsano, Cedas e Tricase ancora a zero. I tabellini:

GROTTAGLIE-ATL. TRICASE 2-0

RETI: 29′ pt Danese, 47′ pt Mur

GROTTAGLIE: Tursi, Nicolì (26′ st Pisano C.), Pisano E., De Roma, Danese, Casaccio, Monopoli P. (10′ st Mignogna), Mur (21′ st Pappadà), Sowe, Kandji (1′ st Sanyang), Borda (10′ st Trimarchi). All. Carrozzo.

ATL. TRICASE: Recchia, Zocco (47′ st Puzzovio), Giannuzzi (1′ st Martella), Beron, Lopez, Bulnes, Koffi (32′ st Aniceto), Palumbo, Cittadino (19′ st Bleve), Pietrangelo, Fittaioli. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-TAURISANO 3-2

RETI: 25′ pt Diwouta (L), 44′ pt Negro (T), 12′ st Galati (T), 22′ st Serio (L), 47′ st Turnone (L)

V. LOCOROTONDO: Leuci, Neglia (22′ st Dos Santos), Lacirignola, Natale (32′ st Scatigna), Basile, Pascullo, Paoluccio, Caramia, Diwouta (35′ st Turnone), Musli (22′ st Sozzo), Venere. All. Carnevale.

TAURISANO: Potenza, Baldari, Mele (32′ st Rizzo), Frisco, Alessandrì (42′ st Leggio), Pasca, Negro (12′ st De Giorgi), Galati (23′ st Solidoro), Mosca, Castrì, Maiolo. All. Botrugno.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

CEDAS AVIO BR-VEGLIE 2-4

RETI: 25′ pt Mesa (V), 32′ pt Perrone (C), 35′ pt Grande (C), 6′ st Michaylyszyn (V), 21′ st Martina D. (V), 30′ st Fiorini rig. (V)

CEDAS AVIO BR: Centonze, Perrone, Margherito, Maggio, Lore V. (20′ st De Francesco), Lore D. (22′ st De Vincentis), Giorgino (31′ st Carrozzo), Lotito, Brina (21′ st Princi), Grande (25′ st Barraco), Morelli. All. Caputo.

VEGLIE: Gutierrez, Martina S., Martina D., Mesa (1′ st Corallo), Mignaco, Malerba, Michaylyszyn (43′ st Del Monte), Gullaci (47′ st Musardo), Fiorini, Lillo (44′ st Romano), Pezzarossa (38′ st Martinez Joa.). All. Sardelli.

ARBITRO: Farella di Taranto.

—

CEGLIE-COPERTINO 1-1

RETI: 30′ pt Perrone (CO), 3′ st Santoro (CE)

CEGLIE: Costantino, Palumbo, Maggi (22′ st Attanasi), Nazaro V., Vecchio, Nazaro G., Palazzo, Cellamare (10′ st Antico), Salamina, Santoro (22′ st Pergola), Bojang. All. Maggiore.

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, De Luca, De Michele, Ciccarese. All. Corallo.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

—

R. REFUGEES-GALATINA 3-1

RETI: 17′ pt e 17′ st Marong (R), 27′ st De Blasi (G), 36′ st Thiam (G)

R. REFUGEES: Strafella, Dan Almajiri, Gueye, Diop M., Diarrassouba, Keita Y. (22′ st Coulibaly), Keita A. (7′ st Kone), Kassama (16′ st Thiam), Conde (32′ st Abdou), Marong (45′ st Diop I.), Diagouraga. All. Hassane Baye.

GALATINA: Colapietro, Gningue, Candido, Marino Di., Marino Da., Pino, Brue, Greco (10′ st De Blasi), Manisi, Melono (10′ st Potenza), Diedhiou. All. Toma.

ARBITRO: Sperti di Lecce.

—

CAROVIGNO-LEVERANO 1-5

RETI: 44′ pt De Carlo (L), 45′ pt Bari rig. (C), 15′ st e 25′ st Miccoli (L), 18′ st Valentino (L), 40′ st Bleve (L)

CAROVIGNO:; Cannalire, Regnani, Cirasino, Tanzariello (22′ st Zito), Angelini (30′ st Leobilla), Narracci, D’Erriquez (35′ st Greco), Lanzillotti T. (40′ st Parisi), Turco, Lanzillotti P., Bari. All. Del Vecchio.

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi (35′ st Pinto), Sperti, Valentino, De Carli (12′ st Gubello), Pasculli, Lauretti (38′ st Bleve), Spedicato, Suwareh (20′ st Palazzo), De Carlo, Aranda (1′ st Miccoli). All. Caragiuli.

ARBITRO: Morelli di Barletta.

—

GALATONE-TALSANO 2-1

RETI: 12′ pt Filoni D. (G), 2′ st Mangia (G), 11′ st Marsico (T)

GALATONE: Mirarco, Fracella, Tundo, De Leo D. (44′ st Bruno), Inguscio (22′ st De Leo C.), Antico, Mangia, Dollorenzo (40′ st Mazzarella), Filoni D., De Pascalis (30′ st Filoni S.), Vetrugno (44′ pt Spano). All. Rollo.

TALSANO: Miccoli, La Gioia, Giannetti (6′ st De Comite), Dima (1′ st Villa), Lecce, Macaluso, De Feudis (6′ st Notaristefano), D’Urso, Marsico (33′ st Pagliaro), Guerra (14′ pt Caminiti), Conte. All. Ungaro N.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

NOTE: espulsi Trianni (mass. G.) e Colella (T).