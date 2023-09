ECCELLENZA/B – Manduria a valanga. Tengono il passo Ugento, S.P. Vernotico e Novoli: i tabellini della 2ª

Sono quattro le squadre a punteggio pieno dopo la seconda giornata: Manduria, Ugento (anche se la vittoria col Maglie è sub iudice), Novoli e San Pietro Vernotico. IL Manduria travolge il Brilla Campi segnando quattro reti che si aggiungono alle sei realizzate contro l’Ostuni alla prima giornata. Vittoria esterna per l’Ugento ad Alberobello, firmata Jimenez. Di misura, il Novoli s’impone sul Matino; idem il San Pietro Vernotico sull’Ostuni. Colpo esterno in extremis del Massafra a Racale; vittoria di misura per il Ginosa sull’Otranto. Unico pari, quello tra Maglie e Mesagne. I tabellini della seconda di Eccellenza girone B.

MANDURIA-BRILLA CAMPI 4-0

RETI: 23′ pt Caravaglio aut., 40′ pt Cavaliere, 45′ st Bocchino, 47′ st Maroto

MANDURIA: Maraglino, Dorini, Bocchino, Lopez, Rapio (18′ st Tondo), Quarta (18′ st Cicerello), D’Ettorre (13′ pt Linares), Maroto, Espinar, Cavaliere, Munoz (42′ st Cutrone). All. Salvadore.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Spedicato, Litti, Iaia, Carrozzo, Narducci, Olibardi (26′ st De Ventura), Caravaglio, Facecchia (40′ st De Pascalis), Marti (45′ st Armenia), Poleti (16′ st Poletì). All. Patruno.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

NOTE: al 36′ pt espulso Litti (BC); al 17′ st Caravaglio (BC) fallisce un rigore.

(Ufficio stampa Manduria) – Il Manduria passa anche sul neutro di Carosino e batte 4-0 il Brilla Campi. Dieci reti, zero subite nelle prime due giornate di campionato, una vera e propria macchina da gol quella allestita da mister Salvadore. Di Cavaliere, Bocchino e Maroto le realizzazioni del Manduria, di Caravaglio l’autogol che ha spianato la strada per il 4-0 finale. Il primo squillo è proprio di Bocchino, il difensore argentino svetta di testa al 2’ minuto e non inquadra di poco lo specchio della porta. Il Brilla risponde colpo su colpo e Martinez dalla distanza trova le mani di Maraglino. I biancoverdi passano al minuto 23, Maroto mette una palla insidiosa dalla trequarti, Caravaglio è sfortunato e la sua deviazione beffa Laghezza. Gli ospiti al 32’ restano in dieci uomini, doppio giallo per Litti. Il Manduria ne approfitta e al 40’ affonda sulla fascia con Quarta che confezione l’assist al bacio per Cavaliere. L’attaccante biancoverde gira in rete e fa 2-0. Nella ripresa la partita cambia, il Brilla torna prepotentemente partita e ci prova subito con Poleti in area di rigore. Martinez al 16’ si procura il penalty, ma Caravaglio trova Maraglino in giornata di grazia che sporca la sua conclusione sul palo. I bianconverdi provano a rialzare il baricentro con le conclusioni di Espinar e Cavaliere. Nel finale Bocchino di testa trova il tris al 45’, chiude i conti Maroto al 47’ per il 4-0 finale.

—

NOVOLI-V. MATINO 1-0

RETI: 22′ st Calò

NOVOLI: Bibba, D’Andria, Giannotti, Calò, Bax, Gomez, Falco (16′ st Trofo), De Blasi, Delgado, Romano, Garnica. All. Manco.

V. MATINO: Colazo, Tecci, Monteleone, Mora, Cardinale, Maraschio (33′ st Mossolini), Coronado, Amatulli, Petracca (28′ st Sansò), Pirretti, Azzinnari. All. Luperto.

ARBITRO: Montevergine di Ragusa.

—

ATL. RACALE-S. MASSAFRA 0-1

RETI: 49′ st Marzio

ATL. RACALE: Centonze, Manca (21′ st Chirivì), Parlati, Milessi, Fabiani, My, Pennetta, Flordelmundo, Perticarari, Almeyra (36′ st Dantraccoli), Gravina. All. Calabuig.

S. MASSAFRA: Oliva, Fabiano, Ligorio, D’Arcante, Carlucci, Nobile, Marzio, Napolitano, Serafino, Girardi, Sibilla (9′ st Ventimiglia). All. Malacari.

ARBITRO: Arnese di Teramo.

—

TOMA MAGLIE-MESAGNE 1-1

RETI: 2′ pt Vapore rig. (ME), 50′ st Amato (MA)

TOMA MAGLIE: Mele, Miccoli, Amato, Stella, Salvucci, Conte, De Dominicis, Fideli, Albano (36′ st Piscopo), Sprovieri, Ruppel (29′ st Di Giulio). All. Bruno.

MESAGNE: Carriero, Venturuzzo, Galeone, Pizzolla (32′ st Lombardi), Orfano, Cerrato, Giancola, Dippolito, Vapore, Sacco, Coronese. All. Cimino.

ARBITRO: Andreula di Molfetta.

—

ARBORIS BELLI-UGENTO 1-2

RETI: 25′ pt e 1′ st Jimenez (U), 10′ st G. Forbes rig. (A)

ARBORIS BELLI: Menegatti, Laguardia (32′ st Manelli), Terrafino, Ferrante (22′ st Dimola), Arribillaga, Urbano, Salvi, Legari, Longo, Lella (15′ st Scattarelli), Gomes Forbes. All. Marasciulo.

UGENTO: Maggi, Lezzi, Romano (15′ st De Lorenzis), Iborra, Martinez, Bernaola, Cazzato (42′ st Elia), Ruiz, Cortes (18′ st Balboa), Jimenez, Ancora (36′ st Carrasco). All. Oliva.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

GINOSA-OTRANTO 1-0

RETI: 2′ st Genchi rig.

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti, Patronelli (36′ st Labarile), Partipilo, Pignatale, Pinto, Lovecchio (30′ st Gatto), Camporeale (19′ st Hysaj), Genchi, Richella (44′ st Dell’Orco), Fede (24′ st Verdano). All.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Plevi (35′ st Vigliotti), Medaglia (30′ st Cortese), Signore, Cisternino (42′ st Nicolazzo), Valentini, Mariano, Trovè, Villani, Gallo (21′ st Piccinno). All. Tartaglia.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

(Ufficio stampa Otranto Calcio – Giuseppe Martella) – Sconfitta di rigore per il Città di Otranto a Ginosa. Finisce 1-0 per i padroni di casa, a decidere la contesa è il penalty in apertura di seconda frazione assegnato dal direttore di gara ai locali e realizzato da Genchi. Match equilibrato e non ricco di emozioni, le due squadre in campo risentono del gran caldo di giornata e della voglia di mettersi in moto e muovere la classifica dopo le rispettive sconfitte all’esordio di campionato. Il primo tempo vede partire meglio il Ginosa, pericoloso Ricchella dalle parti di Caroppo. Con il passare dei minuti l’Otranto cresce, prende campo e controlla i ritmi della contesa. Su una palla riconquistata sulla trequarti avversaria, Villani si lancia in solitaria verso l’area avversaria ma perde il passo per la conclusione e serve Trovè contrato in angolo. La ripresa si apre già al 3’con l’episodio topico della partita. Mariano va in anticipo netto su un avversario, al momento del rinvio c’è il contatto con Lovecchio. L’arbitro opta per il calcio di rigore, Genchi spiazza Caroppo e segna la rete decisiva. Sotto di una rete, gli ospiti cercano di reagire, mister Tartaglia ridisegna la formazione dandole un assetto più offensivo e l’Otranto trova un paio di guizzi importanti dalle parti del portiere avversario. Di contro il Ginosa si ritrova con praterie aperte in contropiede, ma il risultato non cambia più sino al triplice fischio finale. Domenica prossima l’Otranto torna a giocare tra le mura amiche del “Nachira”, avversario per la terza giornata di andata è l’Atletico Racale.

—

SAN PIETRO VERNOTICO-OSTUNI 2-1

RETI: 21′ pt Fina (SP), 30′ st Manta A. (SP), 48′ st Milzi (O)

SAN PIETRO V.: Russo, Renna, Solimeno, Medico, Cassano, Pinto, Manta, Fina, Menga, Pendinelli, Procida. All. Di Serio.

OSTUNI: Sy, Milzi, Fiorentino, Cardinale, ben, Milone, De Souza, Angelini, Di Maggio, Thiaw, Quarta. All. Fortunato.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.