FEMMINILE – Lecce Women, primo ko per mano del Frosinone

Primo kappaò della stagione per le ragazze del Lecce Women. All’esordio stagionale davanti al proprio pubblico le giallorosse sono costrette a cedere il passo al Frosinone, squadra esperta e con molte calciatrici provenienti da categorie superiori. Le ciociare espugnano il campo “La Torre” di Castrignano de’ Greci con il punteggio di 1-0: capitan Copia l’autrice del gol della vittoria con un calcio di punizione dalla lunga distanza. Incassato il gol a metà del secondo tempo, le salentine hanno cercato di agguantare il pareggio esponendosi però alle ripartenze delle ospiti, fermate dal portiere Prieto.

“La partita è stata sostanzialmente equilibrata fino al gol del Frosinone – ha detto alla fine l’allenatrice delle giallorosse salentine, Vera Indino -. Da quel momento in poi ci siamo gettate in avanti per cercare il pareggio, ma con troppa fretta e invece di giocare il nostro calcio la squadra si è disunita cercando il lancio lungo per le punte. Onore al Frosinone che dopo il vantaggio ha giocato meglio di noi e ha portato a casa i 3 punti. Ora voltiamo pagina immediatamente e ci prepariamo per la prossima partita nella quale bisognerà necessariamente tornare alla vittoria se vogliamo effettivamente lottare per le prime posizioni della classifica”.

Domenica prossima il Lecce Women sarà impegnato in trasferta al “Poli” di Molfetta contro le padrone di casa molfettesi, neopromosse in serie C. Sarà la prima sfida in assoluto tra i due club.

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-FROSINONE 0-1

RETI: 20′ st Copia

LECCE WOMEN: Prieto; Daple, Felline (26′ st Bocchieri), Becchimanzi, Megna (31′ st De Paola); Pompa, Monno (18′ st Hilker), Di Staso (18′ st Guido); De Vito (31′ st Nutricati), D’Amico, Ejzel. In panchina: Garzya, Crusafio, Bisanti, Tondo. Allenatrice Vera Indino.

FROSINONE: Guidobaldi, Silvi, Cacchioni (3′ st Stibel), Copia, Sgambato (24′ st Makulova), Natali (31′ st Palmigiani), Pagiarino, Tata (38′ st Carcini), Antonucci, Spagnoli, Zavarese. In panchina: Zuliani, Fiorella, Bevilacqua, Martella. Allenatore Francesco Foglietta.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

NOTE: spettatori circa duecento. Ammonite: Daple (L); Carcini (F). Recupero: pt 2′; st 4′.

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 2): Catania-Crotone F. 7-0, E. Coscarello-Palermo 0-6, Lecce Women-Frosinone 0-1, Matera Sassi-Molfetta 7-0, Villaricca-Salernitana 1-1, Vis Mediterranea-Montespaccato 2-0, Grifone Gialloverde-Independent 2-4, Trastevere-Apulia trani 3-0.

CLASSIFICA: Matera Sassi, Catania, Trastevere, Vis Mediterranea 6 – Villaricca, Salernitana 4 – Palermo, Lecce Women, Frosinone, Independent 3 – E. Coscarello, Molfetta 1 – Grifone Gialloverde, Montespaccato, Apulia Trani, Crotone 0.

PROSSIMO TURNO (24 set.): Apulia Trani-Catania, Crotone-Montespaccato, Frosinone-Villaricca, Grifone Gialloverde-Trastevere, Independent-E. Coscarello, Molfetta-Lecce Women, Palermo-Vis Mediterranea, Salernitana-Matera Sassi.