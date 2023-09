LECCE – Sticchi Damiani: “Rosso a Baschirotto? Preoccupante la decisione arbitrale. In questa squadra tutti sono titolari”

Dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, esprime tutte le sue perplessità sulla decisione, da parte del signor Marinelli di Tivoli, di confermare, anche post-Var, la sbagliata decisione di espellere Baschirotto.

“Il rosso di Baschirotto? Mi sono accorto subito che la dinamica dell’azione non giustificava assolutamente il rosso diretto. In casi del genere, per tutti noi dirigenti conta la garanzia del Var. Proviamo grande disagio quando il Var chiama l’arbitro perché ha visto, evidentemente, qualcosa di diverso nelle immagini rallentate. Il fatto che, nonostante il Var, l’arbitro abbia continuato imperterrito nella sua valutazione sbagliata, diventa preoccupante. C’è molto da riflettere su quanto accaduto. Il pareggio? Vale molto, il Monza è una squadra forte, tostissima, specie quando gioca in casa. Noi abbiamo fatto molto bene, la gara era equilibrata, dopo l’espulsione abbiamo giocato in sofferenza. L’avere calciatori impegnati con le nazionali è motivo di grande prestigio e orgoglio, ma è anche un prezzo che si paga. A Krstovic ho fatto i complimenti, ma vorrei spendere qualche parola anche per Piccoli che è stato importantissimo. Strefezza? L’ho elogiato per come è entrato in campo con la Salernitana e anche col Monza ha fatto la stessa cosa. Questo Lecce non ha titolari o riserve, sono tutti titolari, tutti protagonisti, si gioca ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Il punto col Monza mette tanto fieno in cascina, in questo campionato le piccole si faranno valere e ci vorrà sempre una tensione molto alta da parte di tutti. Il Genoa? Non ci sono partite facili, questo Lecce merita fiducia, e i nostri tifosi ci aiuteranno sempre“.