PROMOZIONE/B – Galatina-Taurisano, lanciata la volata finale. Talsano-Copertino col pallottoliere: i tabellini della 22ª

Galatina e Taurisano hanno ormai lanciato la volata finale per la promozione diretta in Eccellenza. I biancostellati s’impongono a Leverano con una doppietta del solito Oltremarini; ai granata basta un rigore di Negro per piegare il Tricase. Regge il passo delle prime due della classifica solo il Grottaglie che rifila tre reti alla Rinascita, scivolata in quinta piazza. Col pallottoliere Talsano e Copertino: vincono i salentini per 5-6, col Talsano che, nella ripresa, rimonta da 1-6 a 5-6 nel giro di pochissimi minuti, ma che fallisce la clamorosa rimonta. Il Carovigno si aggiudica lo scontro diretto col Cedas, penultimo con un punto sul Ceglie, riacciuffata a Veglie proprio prima del fischio finale. Al nono di recupero il Locorotondo batte il Galatone.

I tabellini della 22esima di Promozione girone B Puglia:

LEVERANO-GALATINA 0-2

RETI: 32′ pt e 34′ pt Oltremarini

LEVERANO: Bruno, Pinto (21′ st Marzano), Sperti, Valentino (24′ st Lauretti), Gubello, Pasculli, Miccoli, De Luca, Palazzo (19′ st Spedicato), De Carlo, Ortiz. All. Caragiuli.

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella, Marino Da., Pino, Marino Di. (43′ st Quarta), Caputo (21′ st Brue), Candido, Gennari (14′ st Diaz), Manisi (39′ st Iurato), Oltremarini. All. Tartaglia.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

—

VEGLIE-CEGLIE 3-3

RETI: 8′ pt aut. Ceballos (C), 24′ pt Camara S. (C), 28′ pt Bayoumy (V), 2′ st Ceballos rig. (V), 22′ st Cellamare (C), 46′ st Dramè M. (V)

VEGLIE: Colapietro, Del Monte, Quarta (28′ st Mohamed), Lillo, Malerba, Happi (44′ st De Blasi), Dramè M., Ceballos, Mohammed, Olivera (31′ st Corallo), Bayoumy. All. Russo.

CEGLIE: Costantino, Antico, Ciracì (7′ st Palumbo), Palazzo (7′ st Di Coste), Nazaro, Maggi, Bojang (40′ st Merico), Cellamare, Birtolo, De Pasquale, Camara S. (11′ st Parisi). All. Giunta.

ARBITRO; Vigilante di Taranto.

—

GROTTAGLIE-RINASCITA REF. 3-0

RETI: 17′ st Vallejos, 46′ st Danese, 51′ st Borda

GROTTAGLIE: Monopoli, Signorelli, Rossini, Rossetti (52′ st Bonsignore), Danese, Casaccio, Borda, Mur, Sowe, Vallejos, Santoro (52′ st Monticelli). All. Carrieri.

RINASCITA REF.: Sanneh, Jarjue (22′ st Conde), Diop, Gueye, Sene, Coulibaly, Kassama (52′ st Keita), Amar, Thiam (38′ st Strafella), Sallah, Marong. All. Niang.

ARBITRO: Tullo di Bari.

—

TRICASE-TAURISANO 0-1

RETI: 27′ st Negro rig.

TRICASE: Recchia, Zocco (35′ st Fittaioli), Giannuzzi, Crisafulli, Lopez, Vatavu, Beron, Palumbo (18′ st Diomande), Nicolardi (13′ st De Giorgi, 46′ st Sacchi), Pietrangelo, Dhiedhiou (46′ st Fonte). All. De Giuseppe.

TAURISANO: Rollo, Imperato, Carrino, Maioli, Mele (30′ st Galati), Pasca, Castrì (23′ st Negro), Solidoro, Mosca (34′ st Alessandrì), Sansò, Alemanni (8′ st Vantaggiato). All. Botrugno.

ARBITRO: Vozza di Bari.

—

TALSANO-COPERTINO 5-6

RETI: 4′ pt Conte (T), 8′ pt e 13′ st Mazzotta (C), 32′ pt rig. e 3′ st Giannuzzi (C), 20′ st Bruno (C), 27′ st Frisenda (C), 35′ st D’Urso (T), 36′ st e 44′ st De Comite (T), 39′ st Marsico (T)

TALSANO: Sestino, Villa (5′ st Nazaro), Giannetti, Dima (5′ st Marsico), Lecce, Macaluso, Notaristefano, Prete, De Comite, D’Urso, Conte (31′ st Scarci). All. Dellisanti.

COPERTINO: Margiotta, Nestola E., Della Bona (13′ st Muci), Giannuzzi, Elia, Perrone (26′ st Nestola A.), Carrino, D’Amanzo, Mazzotta, Bruno (23′ st Frisenda), Pinto (46′ st Montinaro). All. Corallo.

ARBITRO: Arsena di Brindisi.

—

P. GALATONE-V. LOCOROTONDO 0-1

RETI: 54′ st Diwouta rig.

P. GALATONE (f.i.): Mirarco, Inguscio, Filoni A., De Leo C., Antico, Mastellone, Mangia, Dollorenzo, Filoni D., De Leo D., Papa. All. Renna.

V. LOCOROTONDO (f.i.): Leuci, Lacirignola, Palmisano D., Sescu, Convertini, Pascullo, Scatigna, Neglia, Diwouta, Musli, Pentassuglia. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Farella di Taranto.

—

CAROVIGNO-CEDAS AVIO BR 3-0

RETI: 5′ st Greco, 38′ st Lanzillotti G., 47′ st Fernandez

CAROVIGNO: Cannalire, Regnani, Narracci, Taddeo, Urso, Frumento (41′ st Cirasino), Marino (1′ st Fernandez), Lanzillotti T., Turco, Bari (31′ st Lanzillotti G.), Caliandro (1′ st Greco). All. Kreshpa.

CEDAS AVIO BR: Miccoli, Merito, De Francesco (42′ st Longo), Cassano, Medico (32′ st Cosi), Pinto, Bentz, Fina (15′ st Taveri), Procida, Manta, Lorè D. (1′ st Armenia). All. Di Serio.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.