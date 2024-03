PROMOZIONE/B – Galatina indenne a Taurisano, l’Eccellenza è un po’ più vicina: i tabellini della 23ª

Il Galatina esce indenne dal big-match di Taurisano e conserva il primato con un punto sui granata. A tre turni dalla fine, il minimo vantaggio dei biancostellati consente loro di essere padroni del proprio destino: per ascendere in Eccellenza, basterà vincere le ultime tre, senza preoccuparsi del risultato del Taurisano. Viaggia come un treno il Grottaglie. alla quinta vittoria consecutiva e sempre più terzo in classifica, dopo la netta sconfitta del Leverano a Locorotondo. Rallenta anche la Rinascita, fermata sul pari casalingo dal Tricase. In coda, male il Ceglie, porta a casa un punticino il Cedas contro il Talsano (che sta scivolando in zona pericolosa, non vincendo una partita da sette turni), mentre ne aggiunge tre alla sua classifica il Veglie, vittoriosa a Copertino.

I tabellini della 23esima:

TAURISANO-GALATINA 0-0

TAURISANO: Rollo, Imperato, Carrino (28′ st Alemanni), Maiolo, Alessandrì, Solidoro, Castrì, Galati (33′ st Negro), Vantaggiato, Sansò, Mosca. All. Botrugno.

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella, Marino Da., Pino, Marino Di., Caputo (10′ st Brue), Candido (38′ pt Quarta), Diaz (18′ pt Gennari), Manisi, Oltremarini (21′ st Iurato). All. Tartaglia.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

CAROVIGNO-GALATONE 2-0

RETI: 32′ pt Bari, 34′ st Greco

CAROVIGNO: Cannalire, Regnani, Frumento, Taddeo (31′ st Tanzariello), Narracci (40′ st Angelini), Fernandez, Marino (37′ st Cirasino), Lanzillotti T., Turco, Bari (40′ st Lanzillotti G.), Caliandro (11′ st Greco). All. Kreshpa.

GALATONE: Mirarco, Inguscio (14′ st Papa), Albano, De Leo C., Antico, Mastellone, Mangia, Levanto, Filoni A. (40′ st Negro), De Leo D., Di Lorenzo (6′ st Mazzarella). All. Renna.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

RINASCITA REFUGEES-TRICASE 2-2

RETI: 15′ pt Sacchi (T), 22′ pt Kassama (R), 3′ st Vatavu (T), 33′ st rig. Marong (R)

RINASCITA R.: Strafella, Abdou, Gueye M., Diop, Amar (11′ st Thiam), Gueye B. (27′ st Jarjue), Senè, Coulibaly, Kassama (19′ st Suwareh), Fatty (27′ st Keita), Marong (45′ st Conde). All. Niang.

TRICASE: Recchia, Zocco, Puzzovio, Beron, Lopez, Vatavu (16′ st Diomande), Sacchi (34′ st Giannuzzi), Oyuela, Fittaioli (27′ st Nicolardi), Pietrangelo, Fonte (19′ st Dhiedhiou). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

CEGLIE-GROTTAGLIE 1-2

RETI: 5′ pt e 40′ pt Borda (G), 11′ st Rossini aut. (C)

CEGLIE: Costantino, Di Coste, Merico (1′ st Parisi), Palazzo, Nazaro, Maggi, Palumbo (19′ st Ciraci), Antico, Birtolo, De Pasquale, Bojang. All. Giunta.

GROTTAGLIE: Monopoli, Signorelli, Rossini, Rossetti, Pisano, Casaccio, Borda, Mur, Sowe, Vallejos, Santoro. All. Carrieri.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

—

V. LOCOROTONDO-LEVERANO 3-1

RETI: 7′ pt Sescu (LO), 25′ pt Musli (LO), 34′ pt Diwouta (LO), 27′ st Ortiz (LE)

V. LOCOROTONDO: Leuci, Lacirignola, Sescu, Natale, Convertini, Agostino, Neglia, Sozzo (37′ st Dos Santos), Diwouta, Musli (46′ st Resta), Pentassuglia. All. Pettinicchio.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino, Pasculli, Gubello, Pinto (29′ st De Carli), Spedicato, Ortiz (16′ st Ancora), De Carlo, De Luca (1′ st Palazzo). All. Caragiuli.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

CEDAS AVIO BR-TALSANO 0-0

CEDAS AVIO BR: Miccoli, Cosi, Lorè D., Cassano, Medico, Grande (22′ st Tiengo), Procida, Fina, Taveri (15′ st Pinto), Bentz, Manta. All. Di Serio.

TALSANO: Sestino, La Gioia, Prete, Nazaro (23′ st Villa), Lecce, Macaluso, Notaristefano (14′ st Pagliaro), D’Urso, De Comite (19′ st Conte), Ungaro, Marsico (20′ st Scarci). All. Dellisanti.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

COPERTINO-VEGLIE 0-1

RETI: 45′ pt Lillo

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Della Bona (15′ st Muci), Giannuzzi, Elia (15′ st Montinaro), Perrone, Carrino, D’Amanzo, Mazzotta, Bruno, Pinto (15′ st Frisenda). All. Corallo.

VEGLIE: Colapietro, Mohamed Ibra, Quarta, Lillo (40′ st Chiriatti), Malerba, Del Monte, Olivera (21′ st Camara), Tchuileu, Mohammed Nebil, Musardo, Bayoumy. All. Russo.

ARBITRO: Valente di Bari.