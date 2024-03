FEMMINILE – Il Lecce Women non sfonda contro l’Independent. Infortunio per D’Amico

È finita 1-1 la sfida tra Lecce Women e Independent Napoli. Alle giallorosse non è bastato giocare per quasi novanta minuti nella metà campo avversaria per conquistare l’intera posta in palio. Nonostante il forte vento, che ha condizionato le giocate delle protagoniste in campo, le ragazze allenate da Vera Indino hanno creato numerose occasioni da rete fallite per la bravura del portiere Boccia e anche per un po’ di imprecisione delle salentine.

“Peccato, meritavamo la vittoria ma il calcio è questo e bisogna accettare il verdetto del campo – ha commentato nel post partita Indino -. Al di là del risultato finale però siamo dispiaciute per l’infortunio occorso al capitano Serena D’Amico. Ci auguriamo possa tornare presto in campo anche perché la squadra ha bisogno del suo apporto, in campo e negli spogliatoi”.

Cos’è accaduto al bomber del Lecce Women? Sul finire del match, in seguito ad un contrasto con un’avversaria, D’Amico ha rimediato una pallonata da distanza ravvicinata in pieno viso, nella zona dell’occhio destro. Si è reso necessario il trasferimento all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: il capitano ne avrà almeno per venti giorni.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-INDEPENDENT 1-1

RETI: 23′ pt Parretta (I), 7′ st Ejzel (L)

LECCE WOMEN: Prieto; Guido (27′ st Depunzio), Bocchieri, Felline, Megna (35′ st Nutricati); De Vito, Di Staso, Pompa, Scardino (1’ st Simone); D’Amico, Ejzel. In panchina: Serio, Mariano, Cudazzo, De Paola, Renna, Tondo. All. Vera Indino.

INDEPENDENT: Boccia, Caputo, Marotti, Russo Maria Rosaria, Musella, Baldassarra, Russo Emanuela, Galluccio, Maddaluno, Parretta (17′ st Borrelli), Caravello (44′ st Piscitelli). In panchina: Esposito, Ferrara, Nappa, Foccillo, Siepe. Allenatore Elio Aielli.

ARBITRO: Scarpati di Formia.

NOTE: spettatori circa trecento. Ammonite: Bocchieri, D’Amico (L); Russo M.R., Musella (N). Recupero: pt 3’; st 3’.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 20 – 5ª rit.): Catania-Salernitana 1-1, E. Coscarello-Grifone Gialloverde 6-0, Frosinone-Palermo 2-3, Lecce Women-Independent 1-1, Matera Sassi-Trastevere 1-1, Montespaccato-Molfetta 2-0, Villaricca-Crotone 2-1, Vis Mediterranea-Apulia Trani 5-0.

CLASSIFICA: Vis Mediterranea 52 – Trastevere 47 – Frosinone 41 – Catania 37 – Matera Sassi 36 – Palermo 35 – Montespaccato, Lecce Women 34 – Independent 33 – Salernitana 27 – Villaricca 22 – E. Coscarello 15 – Grifone Gialloverde 14 – Apulia trani 10 – Molfetta 9 – Crotone 4.

PROSSIMO TURNO (17 mar.): Apulia Trani-Lecce Women, Crotone-Frosinone, Grifone GIalloverde-Matera Sassi, Independent-Catania, Molfetta-Vis Mediterranea, Palermo-Montespaccato, Salernitana-E. Coscvarello, Trastevere-Villaricca.