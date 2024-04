PROMOZIONE/B – È festa grande per il Galatina. Cedas e Ceglie salutano la categoria: i tabellini della 26ª

Alla fine, il punto di vantaggio ha fatto la differenza. Il Galatina è la prima squadra promossa in Eccellenza. Una formalità anche l’ultimo match contro il Copertino per i biancostellati, autori di una cavalcata vincente fatta di 19 vittorie in 26 partite con sole due sconfitte al passivo. 57 reti segnate (miglior attacco insieme al Taurisano) e 13 subite (miglior difesa).

Il Taurisano, per giocarsi le sue carte per un eventuale ripescaggio in Eccellenza, dovrà vincere i playoff di girone. La semifinale vedrà di fronte Grottaglie e Leverano. La vincente, poi, andrà a far visita ai granata.

In coda, ufficiali le retrocessioni di Ceglie e Cedas Avio Brindisi, l’ultima squadra a tornare in Prima Categoria sarà la perdente del playout tra Galatone e Veglie che si giocherà domenica prossima.

I tabellini della 26esima e ultima giornata del girone B di Promozione.

GALATINA-COPERTINO 3-0

RETI: 12′ pt e 1′ st Oltremarini, 20′ st Iurato

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella (39′ st Quarta), Brue (22′ st Rizzo), Pino, Marino Di. (40′ st De Blasi), Caputo, Candido, Diaz (13′ st Gennari), Manisi, Oltremarini (13′ st Iurato). All. Tartaglia.

COPERTINO: Margiotta (34′ st Palma), Elia, Della Bona (21′ st Epifani), Giannuzzi, Montinaro (14′ st Durante), Perrone (34′ st Muci), Carrino, D’Amanzo, Franco, Frisenda, Muci (14′ st Mazzotta). All. Corallo.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

TAURISANO-CEGLIE 4-0

RETI: 28′ pt Sansò, 45′ pt Maiolo, 7′ st Negro, 13′ st Alemanni

TAURISANO: Rollo, Imperato, Carrino (27′ st Antonazzo), Maiolo, Alessandrì (27′ st Mele), Pasca, Alemanni, Solidoro (10′ st Galati), Vantaggiato (21′ st Zito), Negro, Sansò. All. Botrugno.

CEGLIE: Costantino (13′ st Lodeserto), Antico (20′ st Lunetti), Merico, Palazzo, Nazaro, Maggi (19′ pt Teribia), Palumbo, Cellamare, Birtolo (34′ st Cristina), De Pasquale, Bojang. All. Giunta.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

TALSANO-R. CAROVIGNO 1-2

RETI: 15′ pt Urso (C), 5′ st Bari (C), 20′ st Lecce (T)

TALSANO: Lafortezza, Villa (41′ st De Feudis), Prete, D’Urso, Lecce, Macaluso, Pagliaro (8′ st Notaristefano), Scarci (1′ st Caminiti), Marsico, Ungaro, Giannetti (1′ st De Comite). All. Dellisanti.

R. CAROVIGNO: Cannalire, Regnani (32′ pt Cirasino), Frumento, Narracci (32′ st Tanzariello), Urso, Fernandez, Taddeo (20′ st Lanzillotti G.), Lanzillotti T., Turco, Bari (36′ st Marino), Caliandro (8′ st Greco). All. Kreshpa.

ARBITRO: Sperti di Lecce.

—

P. GALATONE-GROTTAGLIE 2-2

RETI: 22′ pt Mur (GR), 34′ pt e 23′ st rig. Mangia (GA), 40′ st Danese (GR)

P. GALATONE: Mirarco, Filoni, Albano, Levanto, Dollorenzo (27′ st Bruno), Mastellone, Mangia (35′ st Tundo E.), De Leo C. (30′ st Inguscio), Filoni, De Leo D. (46′ st Tundo A.), Papa. All. Renna.

GROTTAGLIE: Tursi, Signorelli (1′ st Casaccio), Rossini, Rossetti, Danese, Pisano, Borda (46′ st Formuso), Mur, Sowe, Vallejos (28′ st Mignogna), Santoro. All. Carrieri.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

LEVERANO-RINASCITA REF. 2-0

RETI: 5′ pt Mur, 7′ st rig. De Carlo

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Marzano, Ancora, Decarli, Gubello, Pinto, De Luca, Ortiz (22′ pt Dimastrogiovanni), De Carlo, Palazzo (17′ st Bleve). All. Musca.

RINASCITA REF.: Diagouraga, Thiobane, Quarta (8′ st Abdou), Jarjue (13′ st Diop), Dan Almajiri, Keita, Amar (13′ st Sene), Coulibaly (33′ st Gueye), Marong, Suwareh, Thiam. All. Niang.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

TRICASE-CEDAS AVIO BR 0-2

RETI: 11′ pt Manta And. 19′ pt Cassano

TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Giannuzzi, Crisafulli, Vatavu, Diomande, Oyuela, Palumbo, De Giorgi, Pietrangelo, Diedhiou. All. De Giuseppe.

CEDAS AVIO BR (f.i.): Centonze, Cosi, Armenia, Cassano, Medico, Pinto, Manta Ale., Fina, Procida, Merito, Manta And. All. Di Serio.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

VEGLIE-V. LOCOROTONDO 2-0

RETI: 45′ pt Fane, 32′ st Ceballos

VEGLIE: Colapietro, Mohamed (45′ st De Vanna), Quarta, Lillo, Malerba, Del Monte, Fane, Camara (31′ pt Happi), Mohammed, Ceballos (49′ st Stefanizzi), Olivera. All. Russo.

V. LOCOROTONDO: Palmisano, Lacirignola, Neglia, Natale (34′ pt Palmisano D.), Convertini (20′ st Recchia), Pascullo, Scatigna (38′ st Mancini), Sozzo (14′ st Caramia), Diwouta, Dos Santos (22′ st Resta), Sory. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Camporeale di MOlfetta.