LECCE – Tre punti d’oro corroborati anche dai risultati delle concorrenti, in attesa di Atalanta-Verona

I risultati delle gare giocate tra sabato e domenica rafforzano, ancora di più, la posizione del Lecce quando mancano due partite alla fine della 32esima giornata. La squadra di Luca Gotti guadagna margine dalla zona rossa, aumentando il distacco dal Frosinone, che, comunque, è riuscito a evitare la sconfitta in un campo difficile come quello di Napoli. E ancora, il Lecce ha guadagnato due punti sul Sassuolo, che a lungo ha accarezzato la vittoria contro il Milan.

Congelata Udinese-Roma dopo l’infortunio subito dal giallorosso Ndicka, che ha fatto spaventare un po’ tutti. La gara è stata sospesa al minuto 71 e sul punteggio di 1-1 e ora si dovrà trovare una finestra per programmare la prosecuzione della sfida in un calendario fittissimo d’impegni, soprattutto per la Roma. Due punti anche sul Cagliari, orgoglioso a San Siro contro l’Inter e in grado di strappare un pareggio con un gol in extremis del solito Viola. La Salernitana, strabattuta all’Olimpico contro la Lazio, è ormai fuori dai giochi.

Stasera tutti gli occhi dei tifosi leccesi saranno puntati sul Gewiss Stadium di Bergamo, dove l’Atalanta ospiterà il Verona, attualmente terzultimo a pari merito col Frosinone ma con una gara in meno. Nel pomeriggio, alle 18, Fiorentina-Genoa.

Il Lecce, prima della partita di Bergamo, ha cinque punti di distacco dalla coppia Frosinone-Verona e sei dal Sassuolo, prossimo avversario, domenica 21, di Baschirotto e compagni.