PROMOZIONE/B – Esordio con tre punti per le neopromosse: i tabellini della 1ª giornata
Promozione pugliese, girone B, prima giornata: i tabellini.
LEVERANO-TRICASE 0-2
RETI: 19′ pt e 40′ st Amico
LEVERANO: Bardoscia, De Carlo, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis D. (41′ st Suppressa), Pasculli, Sanyang (17′ st Magoia), Valentino, Alemanni, Laena, De Pascalis C. (41′ st Mancarella). All. Patruno.
TRICASE: Passaseo, Puzzovio, Coulibaly (41′ st Maiolo), Caracciolo, Zanazzi, Cavalieri, Caputo, Palumbo, Amico, Ruibal, Graziano. All. Branà.
ARBITRO: Antico di Brindisi.
SAVA-OSTUNI 1-0
RETI: 35′ pt Palmisano
SAVA: Pizzaleo, Spinelli, D’Andria, Richella, Fabiano, Chiochia, Spataro (27′ st Mirizzi), Napolitano, Gatto (27′ st Amatulli), Vapore (38′ st Lippo), Palmisano (47′ st Cherif). All. Malacari.
OSTUNI: Cocozza, Tamburrano, Parisi (1′ st Balanda), Narducci, Gomez, Frumento, Fernandez, Lettieri, Sowe, Bari (41′ st Semeraro), Coronese. All. Bruni.
ARBITRO: Bruno di Lecce.
MANDURIA-GINOSA 2-1
RETI: 26′ pt Molina (G), 26′ st e 29′ st Diaz (M)
MANDURIA: Di Serio, Rizzo, Giaracuni, Stranieri (25′ st De Santis), Donno, Romano, De MItri, Serina, Siverio Perez (20′ st Prinari), Diaz, Cecchin. All. Delli Santi.
GINOSA: Laghezza, Galetta, Fede, Casucci, Carlucci, Cimmarrusti, Bonduale (27′ st Coronese), Verdiano (35′ st Gallitelli), Molina, Panzarea (33′ st Basta), Villani. All. Delle Foglie.
ARBITRO: Celi di Bari.
V. MATINO-COPERTINO 1-3
RETI: 23′ pt Nestola (C), 46′ pt e 25′ st Fatty (C), 11′ st Marzo (M)
V. MATINO: Massaro, Manca, Rrutigliano, De Lorenzis (15′ st De Vito), Gubello, Monteleone, Maniglio, Spedicato, Cacheiro, Marzo, De Luca. All. Pedone.
COPERTINO; Margiotta, Sperti, Della Bona, Bruno, Stella, Perrona, Franco, Taurino (22′ st Spedicato), Nestola, Mariano, Fatty. All. De Benedictis.
ARBITRO: Spluga di Brindisi.
TERRE DI ACAYA E ROCA-CAROVIGNO 0-0
TERRE DI A&R: Montagnolo, Raffin, Bolognese, Murrone (1′ st Rutigliano), Diaz (22′ st Valentini), Del Bue, Porpora (22′ st Calò), Lo Basso, Garcia, Cisternino, Espindola. All. Greco.
CAROVIGNO; Lamarina, Perrone, Camassa, Picchieri, Talò (1′ st Leo), Perrone (30′ st Lanzillotti), Dippolito, Leobilla, Troisi (30′ st Turco), Venere (12′ st Kaba), Dos Santos. All. Franco.
ARBITRO: Accoto di Casarano.
MESAGNE-SQUINZANO 0-1
RETI: 49′ st Fruci
MESAGNE: Colapietro, Gningue, Ndiaye B., Diop, Damanzo (20′ st Giancola), Ndome (30′ st Assindi), Gningue L., Ndiaye, De Carlo (11′ st Grande), Manta Ale, Manta And. All. Funaro.
SQUINZANO: Partal, Nobile, Fruci, Greco, Zecca, Gueye, Nuzzo, Cocciolo, Poleti, Quarta, Pignataro. All. Politi.
ARBITRO: Bisanti di Casarano.
TAVIANO-LOCOROTONDO 2-1
RETI: 17′ pt Levanto (T), 45′ pt Negro (T) rig., 20′ st Mastronardi (L) rig.
TAVIANO: Palma, Levanto, Caragnulo, Giannuzzi (26′ st Schirosi), Pino, Aranda, Portaccio, Carrozza, Manisi (33′ st Coppola), Negro (13′ st Baclet), Iurato (13′ st Gennari). All. Marino.
LOCOROTONDO: Di Gennaro, Neglia, Lacirignola, Prete, Convertini (15′ st Simeone), Palazzo, Natale J., Pentassuglia, Galeone (1′ st Natale R.), Mastronardi, Quazzico (9′ st Palmisano). All. Calabretto.
ARBITRO: Sorrento di Brindisi.
ARBORIS BELLI-BAGNOLO 1-3
RETI: 11′ pt Di Lonardo (A), 16′ pt e 18′ pt Villani (B), 8′ st Afrune (B)
ARBORIS BELLI: Loliva, Manfredi, terrafino, Greco, Avella, Lippo, Longo D., Taldone (23′ st Ganoshi), Di Lonardo, Longo L. (10′ st Capitaneo), Musli. All. Gaveglia.
BAGNOLO: Provenzano, Angelini, Campa, Rollo (20′ st Politi), De Giorgi, Chiri, De Luca, Mariano, Diop, Villani (35′ st Tremolizzo), Afrune (30′ st Vincenti). All. Longo.
ARBITRO: Carolini di Bari.
PUTIGNANO-TREPUZZI 0-0
PUTIGNANO: Laterza, Eramo, Brescia, Casulli, Intini, Amendolagine (33′ st Dalena), Calio, Novelli (22′ st Sportelli), Colucci (12′ st Troilo), Daddato, Fornaro. All. Messina.
TREPUZZI: Schina, Aguilar, Zhang, Urruta, Miglietta (18′ st Brindisino), Renna, Riezzo, Lunetti (20′ st Greco), Giovanny, Almeyra (30′ st D’Adamo), Saleck. All. Miglietta.
ARBITRO: Reale di Lecce.