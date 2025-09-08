ECCELLENZA – Canosa cala il tris, giornata di magra per le salentine: i tabellini della 3ª

Dopo la terza giornata di Eccellenza pugliese, solo il Canosa è ancora a punteggio pieno, tallonato a meno uno dal Bisceglie, in attesa che il Taranto (due vittorie su due) recuperi il match della prima giornata contro l’Unione Calcio. Cadono Racale, Novoli e Taurisano, nessuna vittoria per le salentine. Tutti i tabellini:

GALATINA-UC BISCEGLIE 2-2

RETI: 9′ pt e 18′ st Saani (B), 14′ pt Valentini (G), 5′ st Vigliotti (G)

GALATINA: Caroppo, Arnesano (35′ st Castrì), Vigliotti (20′ st Giglio), Dell’Anna, Liquori, Signore, Martano (20′ st Colao), Trofo, Oliveros (35′ st Monteduro), Valentini, Piccinno (20′ st Avantaggiato). All. Mazzeo.

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi, Bocchino, Kone (10′ st Ngom), Cappellari, Tali, Farinola (26′ st Di Vittorio), Morra, Saani (10′ st Diomande), Ramos (40′ st Zinetti), D’Elia (40′ st Fracchiolla). All. Rumma.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

UGENTO-SPINAZZOLA 1-1

RETI: 32′ st Marchionna (U), 46′ st rig. Colonna (S)

UGENTO: Trezza, Marchionna (38′ st Schito), Pettorossi, Albin, Macias, Grillo, Tavdgiridze (35′ st Zappacosta), Regner (17′ st Inguscio), Zanette (38′ st Fois), Rivadero, Carrozzo (47′ st De Maria). All. Di Michele.

SPINAZZOLA: Liso, Zingaro (33′ pt Cagnetta), Losappio, Colonna, Ripanto, Pizzo, Ricchiuti (21′ st Leone), Bonanno, Di Bari (19′ st Cucumazzo), D’Onofrio (1′ st Di Palma), Carlucci (1′ st Colamesto). All. Di Domenico.

ARBITRO: Albano di Taranto.

NOTE: espulso Grillo (U) al 44′ st.

(US Ugento Calcio) – Sfuma al fotofinish la vittoria dell’Ugento. Finisce 1-1 con la Nuova Spinazzola e l’undici giallorosso rinvia ancora la prima affermazione tra le mura amiche. Gara tosta tra due formazioni di livello, dinanzi a un pubblico numeroso. Reduci dal primo impegno infrasettimanale della stagione, le squadre scendono in campo guardinghe e attente a non scoprirsi: viene fuori un match senza particolari sussulti. Occorre aspettare il minuto 30 quando, sugli sviluppi del primo calcio d’angolo ugentino, il pallone arriva a centro area ma nessuno raccoglie la sfera. Passano pochi secondi e Zanette si libera sul vertice sinistro dell’area di rigore, conclusione a giro che sibila il secondo palo. Al 42’ si accende lo Spinazzola: manovra orchestrata sulla sinistra e palla nei 16 metri ugentini, pronto Trezza nel guizzo a terra. La frazione si chiude con Carrozzo che dal limite sparacchia alto. Il secondo tempo si apre con una grande occasione sprecata dai padroni di casa. Tavdgiridze semina il panico a destra, assist fronte alla porta: Zanette non riesce a calciare, sul pallone si avventa Carrozzo che manda da zero metri a due passi dalla linea di porta. Sul fronte opposto è l’ex Di Palma a mettere i brividi ai locali. Il suo tiro è deviato, Trezza è attentissimo e manda in angolo. Col passare dei minuti, lo Spinazzola prende campo ma non crea pericoli. E così al 27’è di nuovo ancora Carrozzo a farsi notare, destro radente dai 16 metri e palla di poco fuori. La partita si sblocca al minuto 32’. Tavdgiridze ancora protagonista a destra, la botta a colpo sicuro del solito numero 11 è fermata da un difensore sulla linea. Il pallone è riconquistato da Marchionna che sprinta a destra e scarica in porta un diagonale imprendibile. La reazione ospite è tenuta a bada senza problemi dall’Ugento, ma l’episodio chiave arriva allo scadere. Su un pallone catturato in presa alta da Trezza, capitan Grillo si lascia andare a una leggerezza e colpisce un avversario. Espulsione e rigore, dagli 11 metri trasforma Colonna. Il risultato è fissato sull’1-1, anche se la Nuova Spinazzola va vicina al colpaccio con Cagnetta che non trova la porta da posizione defilata. Non c’è tempo di rammaricarsi per l’Ugento, che con il pareggio sale a quota cinque punti in classifica; giovedì pomeriggio si torna in campo per l’andata del primo turno di Coppa Italia in casa del Gallipoli e domenica gara esterna con il Brindisi.

—

BRILLA CAMPI-BRINDISI 1-1

RETI: 2′ st rig. Burzio (BR), 40′ st Marti (BC)

BRILLA CAMPI: Alonso, Milessi, Giglio, Caravaglio, De Luca (35′ pt Mossolini, 37′ st Vantaggiato), Calò, Flordelmundo (25′ st Olibardi), De Gaetani, Layus, Cavaliere (23′ st Mariano), Marti. All. Calabuig.

BRINDISI: Staropoli, Cauteruccio (1′ st Brigida), Lanzolla, Lobosco, Benvenga, Langone (12′ st Mangialardi), Scoppa, Melillo (16′ st Bernaola), Carpineti, Burzio (37′ st Barrera), Ferrari (12′ st Scaringella). All. Ciullo.

ARBITRO: Vicalvi di Frosinone.

—

CANOSA-RACALE 2-0

RETI: 18′ pt Di Piazza, 41′ pt Jimenez

CANOSA: Tarolli, De Gol (12′ st Santoro), Murilo Gomes, Lacassia, Lavoratti (34′ st Comitangelo), Cafagna (26′ st Cormio), Solano (37′ st Barrasso), Iagulli, Lamacchia, Jimenez, Di Piazza (27′ st Aguilera). All. Modesto.

RACALE: Colazo, Thiam, De Vito (26′ st Corvaglia), Pirretti, Galan, Pennetta, De Donno (1′ st Rizzo), Perez, Arias (12′ st Carrino), Barbero, Ria Nzuzi (26′ st Abatelillo). All. Sportillo.

ARBITRO; Consales di Foggia.

—

BITONTO-V. MOLA 2-1

RETI: 36′ pt e 43′ st Palazzo (B), 12′ st Quarta (M)

BITONTO: Cozzella, D’Alba, Milella, Cutrone (20′ st Napoli), Delgado, Cariello (1′ st Di Gioia), Pizzulli, Manzilli, Rotondo, Palazzo, Filoni. All. Zinfollino.

V. MOLA: Colonna, Dell’Acqua, Radicchio, Daniele, Naturri, Schirizzi, Ungredda, Anaclerio, Capobianco, Altamura (1′ st Quarta), Mosquera. All. Caricola.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

TARANTO-POLIMNIA 3-2

RETI: 7′ pt Serafino (P), 9′ pt e 1′ st Imoh (T), 19′ st Buonamico (P), 39′ st Calabria (T)

TARANTO: De SImone, Delvino, Konate (16′ st Brunetti), Derosa, Souare (31′ st Kordic), Etchegoyen, Marino (1′ st Di Paolantonio), Calabria, Terrana, Russo (16′ st Dammacco), Imoh (23′ st Malltezi). All. Danucci.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Panebianco, Gernone, Solimeno, Tatullo (10′ st Buonamico), Marasciulo, Zaccaria (47′ st Buonsante), Mercurio (23′ st Mendez), Ingredda (37′ st Romano), Serafino. All. Anaclerio.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

FOGGIA INCEDIT-S. MASSAFRA 0-2

RETI: 37′ st Morisco, 42′ st Maiorino

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Rubino, Cortopasso, Stele, Dinielli, Joof, Bevilacqua, Ferrucci (24′ st Cateniello), Siclari (37′ st Caruso), Dascoli, Achik. All. Lasalandra.

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Secondo, D’Arcante, Pinto, Logorio, Nazzaretto, Iaia, Canitano (28′ st Maiorino), Sosa, Morisco. All. D’Alena.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

ATL. ACQUAVIVA-TAURISANO 4-0

RETI: 12′ pt Taal, 45′ pt Fernandez, 5′ st Guglielmi, 35′ st Fucci

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Angelini, Patruno (30′ st Cosmo), Fucci (36′ st Vigna), Patronelli, Taal, Guglielmi (24′ st Colaci), Ferrante, Fernandez (20′ st Garzya Reyes), Girardi (30′ st Carucci), Pucinelli. All. Solidoro.

TAURISANO: Rollo, Poli (21′ st Mudoni), Romano, lezzi, Pasca, Cabrera, D’Ettorre (30′ st De Vasconcelos), Quarta, Mingiano (21′ st Solidoro), Titarelli, Andrade (41′ st Perdicchia). All. Oliva.

ARBITRO: Diomaiuta di Salerno.

—

A. TOMA MAGLIE-GALLIPOLI 1-1

RETI: 6′ pt Galvez (M), 15′ pt rig. Beitia (G)

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Guevara, Galvez, Conte, Mazzei, Diaz, Ongania (10′ st Negro), Martina, Fernandez (40′ st Legari), Duarte (32′ st Amato), Santomasi (1′ st Bah). All. Giuliatto.

GALLIPOLI: Menendez, Marzio, Sansò, Cardinale, Fernandes, Bonoha, Camacho (12′ st Carrozza), Beitia (30′ st Bertagnini), Schirosi, Gonzalez (37′ st Godoy), Megalhaes (30′ st Raia). All. Salvadore.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

BISCEGLIE-NOVOLI 2-0

RETI: 15′ st Sene, 52′ st Taccogna

BISCEGLIE: Baietti, Visani, Ciurlo, Taccogna, Martinez (10′ st Castro), Lopez (41′ st Traore), Lavopa (49′ st Gonzalez), Amoroso (13′ st Sene), Martino, Di Fulvio, Ricchiuti (28′ st Cifarelli). All. Di Meo.

NOVOLI: Suma, Togora, Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Toral, Ferreira, Giacomazzi (36′ st Parisi), Duque, De Blasi, Mancarella. All. Luperto.

ARBITRO: Ciorba di Perugia.