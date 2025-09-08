NARDÒ – Esordio da dimenticare, Paganese corsara al “Giovanni Paolo II”

Avvio di stagione in salita per il Nardò. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Martina, i granata cadono anche nella prima giornata di campionato al “Giovanni Paolo II”, superati dalla Paganese. Un esordio amaro, compromesso già nei primi dieci minuti di gioco, quando gli ospiti hanno trovato due gol che hanno indirizzato la gara.

Il Nardò ha provato a reagire, ma la rimonta è rimasta solo abbozzata. A metà ripresa Minerva ha riacceso le speranze con una precisa incornata, ma il forcing finale non è bastato a ribaltare il risultato. Amarezza soprattutto per le occasioni divorate nel giro di un minuto, tra il 31’ e il 32’ del secondo tempo, quando Gatto e D’Anna sono andati vicinissimi al 2-2.

De Sanzo aveva rivisto l’undici iniziale recuperando Gigliotti al centro della difesa e schierando Minerva dal 1’, mentre in attacco Tedesco ha affiancato D’Anna. Ma l’approccio è stato disastroso. Al 2’ Mancino ha servito un cross morbido sul secondo palo, dove Costanzo ha insaccato di testa indisturbato. Al 10’, su palla persa da Risolo a centrocampo, ancora Mancino ha innescato Lombardi per il raddoppio ospite. Scosso, il Nardò ha provato a rientrare in partita: Gallo ha però neutralizzato sia un rasoterra velenoso di D’Anna che la successiva conclusione di Tedesco.

L’episodio che riapre la gara è arrivato al 50’, con la punizione di Calderoni trasformata in oro da Minerva, bravo a svettare in area. L’ingresso del giovane Sall, classe 2009, ha poi dato vivacità, creando scompiglio con le sue accelerazioni.

Ma il Nardò ha sprecato troppo. Prima Gatto ha calciato in area a botta sicura trovando la deviazione decisiva di Gallo, poi D’Anna ha sfiorato il pari con un colpo di testa che ha accarezzato l’incrocio.

Il campionato dei granata parte dunque nel peggiore dei modi: due ko consecutivi e una squadra che mostra ancora lacune evidenti sia nella costruzione della manovra che nella tenuta difensiva sugli esterni. Prossimo turno, ancora Martina, stavolta in trasferta.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 07.09.2025, ore 15.30

Serie D/H 2025/26, giornata 1

NARDÒ-PAGANESE 1-2

RETI: 2′ pt Di Costanzo (P), 10′ pt Lombardi (P), 4′ st Minerva (N)

NARDÒ (3-5-2): Galli; Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Manuzzi, De LUca (37′ st Garnica), Risolo, Minerva (14′ st Cirio), Tursi (14′ st Sall); Tedesco (30′ st Gatto), D’Anna. All. De Sanzo.

PAGANESE (4-3-3): Gallo; Di Biagio, Isufi, De Nova, Piga; Mancino (34′ st De Feo), Pierce (41′ st Gatto M.), Labriola; Lombardi (20′ st El Haddadi), Odianose, Costanzo. All. Novelli.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme.

NOTE: espulso De Sanzo (All. N) a fine gara.

