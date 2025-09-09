LECCE – Si chiude la finestra internazionale: cinque giallorossi oggi (potenzialmente) in campo

Si allontana il sogno Mondiale per Lassana Coulibaly, sconfitto ieri, col suo Mali, dal Ghana. Per il centrocampista del Lecce, un’oretta in campo da titolare. A due turni dalla fine, il Mali è quarto nel gironcino I con 12 punti; davanti alla nazionale di Coulibaly ci sono il Ghana con 19 (a un passo dal Mondiale), il Madagascar con 16 (che oggi giocherebbe un clamoroso playoff) e le Comore con 15.

Rassegna iridata che sarà un sogno anche per lo Zambia di Lameck Banda, terzo nel girone E con sei punti in sei partite, dietro a Tanzania, seconda con dieci, e al Marocco, ormai qualificato e ieri vittorioso per 2-0 contro la nazionale dell’esterno giallorosso, rimasto in campo 64 minuti.

Nel girone D, ormai eliminata l’Angola di Kialonda Gaspar, quarta con sette punti in sette partite.

Sconfitta anche per Matias Perez con L’Under 20 cilena in amichevole contro l’Arabia Saudita.

Si chiude oggi la finestra internazionale con questi incontri: Scozia-Portogallo U21 (Tiago Gabriel), ore 20; Albania-Lettonia (Berisha) ore 20.45; Serbia-Inghilterra (Stulic) ore 20.45; Francia-Islanda (Helgason) ore 20.45; Angola-Mauritania (Gaspar) ore 21. Per la Primavera, infine, Jason Kodor potenzialmente in campo per San Marino-Kosovo U21.