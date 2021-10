PROMOZIONE/B – Città di Gallipoli inarrestabile, ma il Taurisano non molla: tutti i tabellini della 4ª giornata

Inarrestabile la marcia del Città di Gallipoli: cinquina al Veglie e primato in classifica conservato con due punti sul Taurisano che, in extremis, batte il Leverano. Il Tricase soffre ma batte un combattivo Capo di Leuca, unica squadra ancora a zero punti dopo quattro partite.

Pari senza reti tra Avetrana e Talsano e tra Spartan Legend e Brilla Campi; pari con gol tra Novoli e Melendugno. Colpo esterno e prima vittoria in campionato per il Galatina che, con un’autorete, passa sul campo del Locorotondo.

Tutti i tabellini della quarta gionata di Promozione girone B:

CD GALLIPOLI-VEGLIE 5-0

RETI: 25′ pt Sansò rig., 27′ pt Doukoure, 15′ st Scialpi rig., 40′ st Malerba, 47′ st Iurato

CD GALLIPOLI: Passaseo, Cardinale, Vergori, Matere, Schirosi, Atif, Vigliotti (Malerba), Sansò, Negro, Scialpi, Doukoure (Iurato). All. Carrozza.

VEGLIE: Polito, Voges, Errico, Indirli (De Mauro), Camassa, De Luca, Campioto (Alemanno), Commendatore, De Pascalis, Lillo, De Lorenzis. All. Calabrese.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

NOVOLI-G. MELENDUGNO 2-2

RETI: 45′ pt De Giorgi rig. (M), 5′ st Palazzo (N), 6′ st Poleti (N), 15′ st Permeti (M)

NOVOLI: Greco, Conte (30′ st Fedele), Fasiello, Franco, Indirli, Capone, Poleti, Marasco (1′ st Quarta), Leaci (15′ st Massaro), Palazzo (44′ st Campilongo), De Blasi. All. Tartaglia.

G. MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Greco, Nocco, Magnolo, Colagiorgio, Permeti (44′ st Tarantino), De Mitri, Brindisi (30′ st Delle Site), Fanigliulo, Lenti. All. Castrignanò.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

AVETRANA-TALSANO 0-0

AVETRANA: Laghezza, Maggio, Di Giulio (8′ st Altavilla), Trisciuzzi, Eleni, Angelè (33′ st Malagnino), Talò, Gioia (18′ st Toumi), Massaro, Di Silvestro, Birtolo (41′ st Sanyang). All. Franco.

TALSANO: Miccoli, Lecce, Montervino, Ungaro, Ciardo, Franco, Gatto (18′ st Mignogna), Camara (18′ st Cellamare), Peluso (29′ st De Comite), Gallo, Bello. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

LEVERANO-TAURISANO 0-1

RETI: 42′ st Luca

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Pasculli, Konè (30′ st Mazzotta), De Carli, Giannuzzi, Lauretti, paiano (23′ st Caputo), Quarta (39′ st Fonte), De Michele (39′ st Pedone), Puscio. All. Renis.

TAURISANO: Potenza, Arnisi (31′ st Calò), Musio, Zilli, Ciurlia, Alessandrì, Torsello (22′ st Scarlino), Galati, Vantaggiato (22′ st Luca), De Giorgi, Di Seclì (26′ st Preite). All. Bray.

ARBITRO: Matera di Barletta.

—

PS LEGEND-BRILLA CAMPI 0-0

PS LEGEND: Giampietruzzi, Youmbi, Alassia, Lorusso (25′ st D’Angelo), Crudele, Bruno, Sana (1′ st Nazaro), Perrone, Camara (27′ st Cecere), Ciriello (30′ st Olindo), Letizia. All. Passarelli.

BRILLA CAMPI: Napoli, Spedicato, Iaia S., Iaia A., Tondo, Tamborrino, Resinato, Caravaglio, Della Giorgia (15′ st Longo), Podo (31′ st Marti), Greco. All. Patruno.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.

NOTE: espulso Youmbi al 30′ st.

—

V. LOCOROTONDO-GALATINA 0-1

RETI: 45′ pt aut. Anglani

V. LOCOROTONDO: Costantino, Lacirignola (7′ st Pantaleo), Angelini, Venere (35′ st D’Onghia), Anglani, Pascullo, Serri, Galiano, Montaldi, Palazzo (20′ st Salamina). All. Rosato.

GALATINA (form. iniz.): Margiotta, Leanza, Mingiano, Zaminga, Bramato, Costantini, Vantaggiato, Aloisi, Carciullo, Pascali A., Giorgetti. All. Contaldo.

ARBITRO: Sarcina di Barletta.

—

CAPO DI LEUCA-TRICASE 2-3

RETI: 29′ pt Greco (CL), 6′ st Silva (T), 17′ st Rosafio (T), 46′ st Conde (T), 48′ st Pirelli (CL)

CAPO DI LEUCA: Potenza, De Santis (26′ st Ferraro), Maiolo, Florio, Crisafulli, Caracciolo (31′ st Nuccio), Pirelli, Costantini (21′ st Trotta), Ponzo, Imperato (31′ st Monteduro), Greco (42′ st Fersini). All. Corvaglia.

TRICASE: Bibba (8′ st Barile), Mauro, Orlando, Rizzo, Citto (48′ st Marzo), Silva, Diallo (1′ st Zocco), Otmani, Bonaventura (33′ st Caputo), Rosafio, Munua (1′ st Conde). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Casula di Taranto.