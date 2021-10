ECCELLENZA/B – Ugento e Martina mettono la quarta: tutti i tabellini del 4°turno

Dopo quattro giornate, Ugento e Martina continuano a viaggiare a punteggio pieno. I giallorossi passano di misura a Grottaglie; i biancazzurri, con un super Gulic, espugnano il campo della Virtus Mola. Al terzo posto c’è il Sava, che, con un gol di Zaccaria, vince a Ostuni. Il Ginosa dilaga contro il Manduria, mentre si chiude sul pari un interessante Castellaneta-Gallipoli F., che danno vita ad un match ben giocato e, agonisticamente, dai toni alti. Senza reti Maglie-Otranto. I giallorossi mancano ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Il Massafra passa a Ugento col Racale, che contesta la decisione arbitrale che ha portato allo 0-1, in quanto l’arbitro avrebbe fatto riprendere il gioco senza fischiare e con diversi calciatori dell’Atletico che erano ancora nei pressi della loro panchina per dissetarsi, dopo uno stop dovuto all’ingresso in campo del massaggiatore della squadra ospite.

Tutti i tabellini del quarto turno:

CASTELLANETA-GALLIPOLI F. 1-1

RETI: 4′ st Medina (G), 34′ st Rizzo (C)

CASTELLANETA: Mennella, Prete (31′ st Rizzo), Barulli, Macaluso, Lamacchia, Pitto, Abbate (25′ st Palmisano), Pinto N., Agodirin (24′ st Stauciuc), Cascio, Martinez (42′ st Tisci). All. D’Alena.

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli, Hundt, Mangione, Piscopiello, Sindaco, Soria, Maiolo, Regner, Manisi, Medina (28′ st Solidoro). All. Oliva.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone.

—

VIRTUS MOLA-MARTINA 1-3

RETI: 19′ pt e 3′ st Gulic (Ma), 30′ pt Guglielmi (VM), 40′ st Dominguez (Ma)

VIRTUS MOLA: Doronzo, Amoruso S. (10′ st De Palma), Laserra, Partipilo, Stella, Lorusso, Loseto (38′ st Masi), Dentico, Guglielmi, Schirone (8′ st Lucariello), Capozzo. All. Sisto.

MARTINA: Cocozza, Cappellari, Monteleone, Mangialardi, Aprile, Fruci, Amatulli (30′ st Conte), Teijo, Gulic (43′ st Serio), Delgado, Ancora (35′ st Dominguez). All. Pizzulli.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

GROTTAGLIE-UGENTO 1-2

RETI: 16′ pt e 31′ pt Marconato (U), 22′ st Appeso (G)

GROTTAGLIE: Coppola, Gallù, Carlucci, Santoro, Morro, Appeso, Serra, Laborda, Vecchio (10′ st Rondini), Venza, D’Imperio. All. Viscido.

UGENTO: De Luca, Pinto, Gubello, Cassano, Carrozzo, Marconato, Chirivì (20′ st Galeandro), Lopez, Cicerello, Rodriguez (43′ st Di Palma), Stefanizzi (10′ st Tardini). All. Salvadore.

ARBITRO: Salomone di Bari.

—

TOMA MAGLIE-DC OTRANTO 0-0

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Giovane (15′ st Mastore), Cassini, Pasca, Marino, Negro (17′ st Milessi), Politi (16′ st Marinò), Mosca (10′ st Meneses D.), Romano, Villani (19′ st Vapore). All. Luperto.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Palumbo, Alcazar (9′ st Valentini), Mariano, Toure, Capristo, Piccinno (20′ st Meneses S.). All. Manco.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

—

OSTUNI-SAVA 0-1

RETI: 14′ pt Zaccaria

OSTUNI: Schina (16′ st Passante), Stranieri, Nives, Giunta (38′ st Diomande), Zizzi, Chiochia, Benedetti (16′ st De Pasquale), Molnar (25′ st Iaia), Longo, Faccini, Caruso. All. Bruni.

SAVA: Maraglino, De Gregorio, Cimino, D’Arcante, Fabiano, Aquaro, De Luca, Procida (44′ st Greco), Zaccaria (2′ st Riezzo), Caruso (39′ st Girardi), Beltrame. All. Passariello.

ARBITRO: De Pinto di Bari.

—

RACALE-S. MASSAFRA 1-3

RETI: 45′ pt Notaristefano (M), 18′ st Pinto M. (M), 33′ st Corvaglia (R), 45′ st Gallone (M)

RACALE: Evangelista, Margagliotti, Garcia, Casalino, Distasio, Magagnino (1′ st De Maria), Botrugno (19′ st Corvaglia), Perna, Potenza (17′ st Pennetta), Pirretti, Castrì. All. Bruno.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Semeraro, Odone (17′ st Fornino), Notarnicola, Fumarola, Labellarte, Notaristefano (34′ st Gallone), Guarino (42′ st Marsico), Pinto M., Sergio G. (38′ st De Comite), Castiello. All. Pizzonia.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

—

MANDURIA-GINOSA 1-5

RETI: 30′ pt Ola (G), 43′ pt Musa Leigh (G), 2′ st Facecchia (G), 15′ st Scarci (M), 35′ st e 41′ st rig. Saani (G)

MANDURIA: De Marco, Castello, Coccioli, Napolitano, Ribezzi, Pignatale, Gioia (8′ st Cava), Goncalves, Scarci, Di Marco (8′ st Giannetti), Gomez T.. All. Geretto.

GINOSA: Gallitelli, Reyes, Donvito, Guerra (43′ st Schembri), Ola, Pulpito (39′ st Giannuzzi), Facecchia (30′ st Giordano), Scatigna, Musa Leigh, Gori (22′ st Saani), Casale (36′ st Tragni). All. Pizzulli.

ARBITRO: Sacca di Messina.

(foto Coribello)