PROMOZIONE/B – Cinquine Taurisano e Galatina, rallenta il Leverano: i tabellini della 18ª

Prosegue il testa a testa tra Taurisano e Galatina ma si stacca il Leverano, frenato dal Talsano. Cinque reti per la capolista sul campo del Carovigno e prima posizione confermata anche dopo la 18esima giornata. Il Galatina, però, fa sul serio, rispondendo con altre cinque reti sul campo del Grottaglie. Alle spalle del Leverano avanza la Rinascita Refugees che supera di misura il Locorotondo. Si conferma in un periodo positivo la Cedas che mostra il semaforo rosso al Copertino. Ritorna a vincere il Veglie, che non lo faceva dalla seconda giornata: 2-3 in trasferta al Galatone, che ha portato a casa un solo punto nelle ultime sei. Il Tricase si aggiudica lo scontro salvezza col Ceglie.

I tabellini della 18esima:

R. CAROVIGNO-TAURISANO 1-5

RETI: 10′ pt Alessandrì (T), 27′ pt Castrì /T), 37′ pt Bari (C), 1′ st Negro (T), 33′ st e 46′ st Sansò (T)

R. CAROVIGNO: Cannalire, Frumento (29′ st Marraffa), Cirasino (40′ pt Angelini), Taddeo (31′ st Lanzillotti), Urso, Narracci (18′ st Spinelli), Marino, Fernandez, Turco, Bari, Caliandro (11′ st Barnaba). All. Kreshpa.

TAURISANO: Ponzetta, Mele (22′ st Imperato), Carrino (47′ st Sedile), Maiolo, Alessandrì, Pasca, Castrì, Galati, Mosca (41′ st Falco), Negro (20′ st Vantaggiato), Sansò (46′ st Leggio). All. Botrugno.

ARBITRO: Albano di Taranto.

P. GALATONE-VEGLIE 2-3

RETI: 3′ pt e 42′ pt Happi (V), 38′ pt Dramè (V), 3′ st rig. Mangia (G), 16′ st Mazzarella (G)

P. GALATONE: Costantini, Mastellone (1′ st Spano), Albano (36′ st Vetrugno), Levanto (15′ st Tundo), Inguscio (24′ st Magagnino), Antico, Mangia, De Leo C., Filoni, De Leo D., Papa (15′ st Mazzarella). All. Rollo.

VEGLIE: Colapietro, Giannone (14′ st Musardo), Quarta, Lillo, Malerba, Happi, Fanè, Ceballos, Bayoumy (23′ st Camara), Del Monte, Dramè M. All. Russo.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

GROTTAGLIE-GALATINA 1-5

RETI: 14′ pt e 38′ pt Gennari (GA), 16′ pt Caputo (GA), 18′ pt Manisi rig. (GA), 30′ pt Oltremarini (GA), 18′ st Casaccio (GR)

GROTTAGLIE: Monopoli, Pisano (40′ st Rossini), D’Amicis, Rossetti (33′ pt Vallejos), Danese, Casaccio, Signorelli, Santoro, Serralvo (45′ st Galeone), Mur, Borda. All. Carrieri.

GALATINA: Passaseo (40′ st De Olivera), Gningue, Candido, Marino Da., Pino (40′ st Gurau), Marino Di., Caputo, Brue, Gennari (33′ st Quarta), Manisi (17′ st Rizzo), Oltremarini (17′ st Diaz). All. Tartaglia.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

RINASCITA REFUGEES-V. LOCOROTONDO 1-0

RETI: 21′ st Thiam

RINASCITA R.: Sanneh, Abdou (14′ st Amar), Gueye M., Jarjue, Diop M., Senè, Keita (41′ st Dan Almajiri), Diop E. (11′ st Suwareh), Kassama (37′ st Gueye B.), Thiam, Marong. All. Hassane.

V. LOCOROTONDO: Leuci, Scatigna, Convertini (37′ st Palmisano), Agostino, Lacirognola, Basile, Sozzo (31′ st Natale), Neglia (39′ st Carania), Serio (32′ st Dos Santos), Musli, Pentassuglia (43′ st Venere). All. Pettinicchio.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

TALSANO-LEVERANO 0-0

TALSANO: Sestino, Villa, ,Giannetti, Sernia (24′ st Notaristefano), Lecce, Macaluso, La Gioia, D’Urso, De Comite (42′ st Marsico), Ungaro, Conte. All. Dellisanti.

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Sperti, Valentino, Pasculli, Gubello, Pinto (12′ st Miccoli), Spedicato, Palazzo, De Carlo, Ortiz (29′ st Lauretti). All. Caragiuli.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

CEDAS AVIO BR-COPERTINO 2-1

RETI: 2′ pt Carrino (CO), 5′ pt Fina (CB), 33′ pt Manta Al. (CB)

CEDAS AVIO BR: Centonze, Merito, Armenia, Cassano, Medico, Pinto, Manta Al. (23′ st Lorè D.), Fina, Procida (22′ st Taveri), Bentz, Manta An. (30′ st Thiengo). All. Di Serio.

COPERTINO: Margiotta, Nestola (30′ st Epifani), Della Bona, Giannuzzi, ELia (13′ st Montinaro), Perrone, Carrino, D’Amanzo, De Luca (34′ st Bruno), Frisenda, Mazzotta (18′ st Pinto). All. Corallo.

ARBITRO: Tullo di Bari.

ATL. TRICASE-CEGLIE 3-2

RETI: 14′ pt Di Coste (C), 21′ pt Dhiedhou Bolte (T), 32′ pt De Pasquale (C), 41′ pt Oyuela (T), 43′ pt Beron (T)

TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Oyuela, Diomande, Palumno, Vatavu, Pietrangelo, Dhiedhou Bolte. All. De Giuseppe.

CEGLIE: Costantino, Di Coste, Antico, Palazzo, Nazario, Maggi, Bojang, Ciraci, Birtolo, De Pasquale, Santoro. All. Scalone.

ARBITRO: Castro di Molfetta.