LECCE – Sticchi Damiani: “I migliori 60 minuti della stagione, ma poi dobbiamo capire cosa ci succede…”

Rammaricato ma, comunque, speranzoso il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, chiamato a commentare un’altra sconfitta, questa volta per mano del Genoa.

“Sono sceso negli spogliatoi per salutare i giocatori che, finché daranno sempre il tutto per tutto, mi avranno sempre accanto. La squadra ha espresso un’ora di gioco importante. Dopo le clamorose occasioni del primo tempo, nella ripresa ne abbiamo costruita un’altra anche se non trasformata in gol. Quelli di Genova, forse, sono stati i migliori 60 minuti della stagione. La nostra è una squadra ben costruita, con un allenatore preparato. Dobbiamo però chiederci cosa succede quando la squadra tende un po’ a perdersi nella ripresa, com’è accaduto nel secondo tempo delle ultime gare. Dobbiamo capirne il motivo senza dimenticarci la forza degli avversari. Dobbiamo capire cosa accade in una squadra che domina per 60-70 minuti un cliente difficilissimo come il Genoa e poi non riesce a portare a casa un risultato positivo. I gol sbagliati, sicuramente, hanno un peso nell’economia del risultato finale, ma va fatta un’analisi accurata se c’è qualcosa da migliorare. Abbiamo fiducia in questi ragazzi, nell’allenatore e nel suo staff. Mercato? Fiducia nel nostro organico, se ci saranno situazioni per migliorarci, di sicuro non ci tireremo indietro”.