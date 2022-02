PROMOZIONE/B – CD Gallipoli, manca un punto alla festa. Playoff, quotazioni in rialzo di Leverano, Taurisano e Talsano: i tabellini

Gioia strozzata per la Città di Gallipoli proprio in zona Cesarini. I giallorossi battono comodamente lo Spartan Legend ma il Novoli, in pieno recupero, trova il gol del pari contro il Brilla Campi e rimanda il discorso promozione diretta a domenica prossima. Alla squadra di Sandro Carrozza basterà un solo punto sul campo dell’Avetrana per festeggiare l’approdo in Eccellenza.

Per la zona playoff risalgono le quotazioni di Leverano e Taurisano. I bianconeri passano a Galatina, mentre i granata fermano la corsa del Tricase. In zona salvezza, altra vittoria del Melendugno che si aggiudica lo scontro diretto col Capo di Leuca e si porta, momentaneamente, fuori dalla griglia playout. Veglie e Avetrana si dividono la posta, cade il Locorotondo, travolto dal Talsano che scavalca il Tricase.

I tabellini della 19esima del girone B di Promozione:

CD GALLIPOLI-PS LEGEND 2-0

RETI: 6′ pt Iurato, 40′ st Doukoure

CD GALLIPOLI: Passaseo, Barone, Atif (15′ st Nuzzo), Cardinale, Greco, Vergori, Legari, Sansò, Doukoure (36′ st Nazaro), Iurato (27′ st Carrozza F.), Caputo (15′ st Negro). All. Carrozza A.

P. SPARTAN LEGEND: Giampetruzzi, Olindo, Alassia, Nazaro, D’Aprile (43′ st Accetta), Pizzolla (36′ st D’Angelo), Sciacoviello (24′ st Camara I.), Perrone (39′ st Dieng), Camara S., Letizia, Ciriello (2′ st Cardinale). All. Passarelli.

ARBITRO: Fusco di Brindisi.

—

VEGLIE-AVETRANA 1-1

RETI: 17′ pt Verri (V), 25′ pt De Luca (A)

VEGLIE: Melissano, Di Giulio, De Mauro, Errico, Gurau, Commendatore, De Lorenzis, Verri, Campioto (30′ st Reuvers), Lillo (36′ st Perlangeli), Mossolini (20′ st Fall). All. Politi.

AVETRANA: Lamarina, Kofol, Trisciuzzi, Eleni, Talò, Tamborrino, Maggio (22′ st Lecce), Gioia, ,Moscogiuri (8′ st Sanyang), De lica, Pasqua (41′ st Vecchio M.). All. Franco.

ARBITRO: Salomone di Bari.

—

BRILLA CAMPI-NOVOLI 1-1

RETI: 9′ pt Marti (BC), 49′ st Conte (N)

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Longo, Iaia A., Iaia S., Tondo, De Ventura (1′ st Greco), Diop, Caravaglio, Macchia (38′ st Simeone), Marti, Carlà. All. Patruno.

NOVOLI: Isceri, Tarantino (25′ pt Perrone), Conte, De Blasi (25′ pt Franco), Indirli, Quarta, Delgado, Martina, Campilongo (1′ st Massaro), Poleti, Palazzo. All. Angelè.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

TAURISANO-TRICASE 1-0

RETI: 2′ st Vantaggiato

TAURISANO: Potenza, Mele, Provenzano, Zilli, Alessandrì, Musio, Torsello (39′ st Manganaro), Galati, Vantaggiato (30′ st Scarlino), De Giorgi, Preite (30′ st Luca). All. Bray.

TRICASE: Bibba, Palumbo, Mastore, Moretto, Citto, Silva, Orlando (16′ st Mauro), Diallo, Manisi, Rosafio (24′ st Conde), D’Amico. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Casula di Taranto.

—

GALATINA-LEVERANO 1-2

RETI: 33′ pt Pasculli (L), 8′ st Capristo (L), 15′ st De Razza (G)

GALATINA: Margiotta, Piscopo (30′ st Vantaggiato), Mingiano, Miggiano (1′ st De Pascalis), Bramato, Cofano, Pascali, De Razza (43′ st Murrone), Palma, Garrapa (13′ st Stifani), Botrugno. All. Contaldo.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Muci, Giannuzzi, De Carli, Pasculli, Lauretti (28′ st Fonte), Caputo (47′ st Konè), Pedone (28′ st Puscio), Capristo (35′ st De Michele), Spedicato (41′ st Dell’Anna). All. Renis.

ARBITRO: Maselli di Bari.

—

MELENDUGNO-CAPO DI LEUCA 2-0

RETI: 32′ pt Chiffi, 35′ st Longo

MELENDUGNO: Gallo, De Giorgi, Conte (46′ st Lenti), Cretì, Magnolo, Longo, Permeti, Nocco, Chiffi, Fanigliulo, Giorgetti (23′ st Verri). D. acc. Taurino (Cannalire squalificato).

CAPO DI LEUCA: Ciardo, Imperato, Frisullo (29′ st De Santis), Florio, Crisafulli, Caracciolo, Ciullo (16′ st Desiderato), Arbace (9′ st Ferraro N., 23′ st Fersini), Ponzo, Monteduro, Greco. All. Corvaglia.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

—

TALSANO-V. LOCOROTONDO 4-1

RETI: 4′ pt Neglia (L), 36′ rig. e 14′ st Mignogna (T), 30′ st Lecce (T), 34′ st Peluso (T)

TALSANO: Notaristefano, La Gioia, Giannotta (8′ st Cellamare), Dima, Lecce (41′ st Olimpio), Franco, Bello, Camara (1′ st Ciardo), Peluso (35′ st De Comite), Mignogna (37′ st Gatto), Scarci. All. Pettinicchio.

V. LOCOROTONDO: Costantino, Venere, Turnone (7′ st Legrottaglie), Neglia, Anglani, Fumarola, Colucci (26′ st Natale), Speciale (19′ st Salamina), Palazzo (43′ st Calia), Serio (35′ st Lacirignola), Shawuna. D. acc. Marangi.

ARBITRO: Andreula di Molfetta.

(foto: i tifosi del CD Gallipoli)