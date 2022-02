ECCELLENZA/B – Martina, ritorna il sorriso. Maglie e DC Otranto balzano sul podio: i tabellini della 19ª

Il Martina ritorna a sorridere dopo la delusione di Coppa Italia contro il Barletta e batte il Gallipoli Football per 2-0, portando a casa la sedicesima vittoria stagionale su 19 partite giocate. L’Ugento consolida il secondo posto, imponendosi di misura, nell’anticipo del sabato, a un combattivo Racale, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque.

Maglie e Otranto approfittano dello stop del Gallipoli per issarsi al terzo posto: i giallorossi passano d’autorità sul campo del Massafra, i biancazzurri piegano il Mola. Ultimo resta il Grottaglie, sconfitto in casa dall’Ostuni. Resta in zona pericolo anche il Manduria, uscito sconfitto dal derby col Sava. Momento positivo per il Ginosa che centra i tre punti contro il Castellaneta in caduta libera (un punto nelle ultime sei).

I tabellini della 19esima giornata del girone B di Eccellenza:

MARTINA-GALLIPOLI F. 2-0

RETI: 6′ pt Cerutti rig., 32′ st Pinto

MARTINA: Cocozza, Cappellari, Brescia (35′ st Monteleone), Mangialardi (42′ st Soldano), Barrera, Fruci, Cerutti, Teijo (41′ st Cannito), Falconieri (19′ st Pinto), Delgado (34′ st Gulic), Ancora. All. Pizzulli.

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli (41′ st Manca), Piscopiello, Maiolo, Monteduro, Solidoro, Santomasi (32′ pt Cortese), Cascio, Medina, Itabel, Sindaco (25′ st De Leo). All. Oliva.

ARBITRO: Laraspata di Bari.

NOTE: espulso Oliva (all. Gallipoli) al 37′ pt per proteste.

—

DC OTRANTO-VIRTUS MOLA 2-1

RETI: 25′ pt Villani (O), 37′ pt rig. Saani (M), 24′ st rig. Tourè (O)

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Frisco, Diarra, Signore, Cisternino, Falco, Valentini, Tourè, Villani (44′ st Angelini), De Luca. All. Manco.

VIRTUS MOLA: Doronzo, Colella (45′ st Capozzo), Scardicchio (32′ st Sisto), Ngom, Difino, Daddabbo (26′ st Devitofrancesco), Tedone, Schirizzi (32′ st La Serra), Saani, Dentico, Pinto. All. Sisto.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

—

S. MASSAFRA-TOMA MAGLIE 0-3

RETI: 22′ pt Cavalieri, 11′ st rig. Flordelmundo, 16′ st Mosca

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Renna, Odone (24′ st Notaristefano), Cristofaro (24′ st Gori), Camassa, Zizzi, Appeso, Venza, Beltrame (37′ st Boscaini), Girardi (32′ st Fornino), Vapore (27′ st Galeone). All. Pizzonia.

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Giovane (40′ st Marcuccio), Cavalieri, Pasca, Cabrera (33′ st Maraschio), Alemanni, Politi (44′ st Voli), Mosca (44′ st Anastasia), Flordelmundo, Romano (13′ st Negro). All. Luperto.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

GINOSA-CASTELLANETA 2-0

RETI: 14′ pt Fumai, 25′ pt Lovecchio

GINOSA: Gallitelli, Bitetto, De Palma, Guerra (39′ st Verdano), Ola, Donvito, Scatigna, ROmeo (47′ st D’Angelo), Lovecchio (34′ st Abbrescia, 45′ st Putignano), Fumai (30′ st Dentamaro), Facecchia. All. Pizzulli.

CASTELLANETA: Coletta, Hardes (27′ st Basile), Russo (33′ st Colasurdo), Pinto A., Sardella, Campobasso (37′ st Stella), Tisci (17′ st Barulli), Pentimone, Francia, Martinez, Abbate (13′ st Thioune). All. Gamarro.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

—

GROTTAGLIE-OSTUNI 0-2

RETI: 32′ pt Caruso, 26′ st Benedetti

GROTTAGLIE: Laghezza, Corbier, Venneri (37′ st Quaranta), Pecora, Marchetti, Danese, Conte (29′ st Barrow), Spagnulo (1′ st Caporusso), Melono, Malagnino, Turco (9′ st Rondini). All. Molino.

OSTUNI: Schina, Molfetta, D’Amicis, Marino D. (18′ st Giunta), Gazzoni, Chiochia, Marzio (41′ st De Martino), Pizzolla (24′ st Angelini), Caruso, Faccini, Benedetti. All. Marino.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

—

SAVA-MANDURIA 2-1

RETI: 21′ pt e 27′ pt Zaccaria (S), 36′ pt rig. Scarci (M)

SAVA: Maraglino, De Gregorio, Greco (20′ st Lombardi), Aquaro, D’Arcante, Cimino, Giuammarruco (45′ st De Luca), Zaccaria, Quarta, Procida (41′ pt Fabiano), D’Ettorre (44′ st Nigro). All. Passiatore.

MANDURIA: Russo, Pignatale (29′ st Cava), Coccioli, Lomartire, Ribezzi, Dyeng, Gomez T., Napolitano, Reilly, Goncalves (10′ st Giannotti), Scarci (44′ st Di Marco). All. Geretto.

ARBITRO: De Pinto di Bari.

—

UGENTO-RACALE 2-1

RETI: 15′ pt Lopez (U), 29′ pt Dominguez (R), 8′ st Hurtado (U)

UGENTO: De Luca, Gubello, Taveri, Lopez, Cassano, Cicerello (41′ pt De Lorenzis), Galeandro, Marconato, Stefanizzi (11′ pt Pinto), Hurtado, Navarro (1′ st Chirivì). All. Salvadore.

RACALE: Reho, Reyes, Romano, Pirretti, Casalino, De Maria, Pennetta, Aprile (31′ st Pisanello), Potenza, Silva, Dominguez. All. Zaminga (Mitri squalificato).

ARBITRO: Leorsini di Terni.

(foto: un’immagine di Martina-Gallipoli, ph Coribello)