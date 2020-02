PROMOZIONE/B – Caruso ad un passo dalla vetta, De Giorgi porta il pallone a casa: la classifica marcatori dopo la 23ª

È super De Giorgi nella ventitreesima giornata del girone B del campionato di Promozione: l’attaccante del Taurisano schianta con una tripletta il Veglie e si porta a quota 14 in classifica marcatori. Quindicesimo sigillo per Caruso, che partecipa al 4-0 dell’Ostuni sul Carovigno. Doppia cifra per Lorenzo, autore del gol vittoria della De Cagna sul Brilla Campi, per Birtolo, che segna il gol del momentaneo vantaggio del Manduria in casa della Salento Football e per Mignogna del Sava, che chiude il match con il Novoli. Doppietta per Longo, che sale a quota nove. E sono nove anche per Quarta del Leverano.

SEDICI RETI: Doukourè (Matino);

QUINDICI RETI: Caruso (Ostuni);

QUATTORDICI RETI: De Giorgi Diego ’93 (Taurisano);

UNDICI RETI: Sanyang (Avetrana);

DIECI RETI: Manisi (Matino), Vasco (Sava), Lorenzo (De Cagna 2010), Birtolo (Manduria), Mignogna (Sava);

NOVE RETI: Macchia (Brilla Campi), Cappellini (Novoli), Quarta (SF Leverano), Longo (Ostuni);

OTTO RETI: Minelli (Avetrana);

SETTE RETI: Carrozza (Maglie), Meneses (De Cagna 2010), Scarcella (Carovigno), Botrugno (Taurisano), Salguero (Racale), Capristo (Ostuni), Tidiane (Manduria/Carovigno), Presicce (Racale);

SEI RETI: Cortese (Veglie), Lopez (Racale), Gennari (Novoli);

CINQUE RETI: Kunde (Avetrana), Cellamare (Sava), Greco (Aradeo), Greco (Carovigno), Kandji (Sava);

QUATTRO RETI: Giorgetti (De Cagna 2010), Migali (Aradeo), Riezzo (Manduria), Rizzo (SF Leverano), Iurato (Maglie), Levanto (Aradeo), Arcadio (Manduria), Luca (Taurisano), Pirretti (Taurisano), Coquin (Maglie), Protopapa (Veglie/Avetrana);

TRE RETI: Tedesco (Novoli), Venza (Matino), Aprile (Racale), De Benedictis (SF Leverano), Castano (Taurisano), Zaccaria (Manduria), Khalil (Maglie), Colluto (Manduria), Marzo (Aradeo), Raponi (Matino), De Michele (Sava), Mummolo (Manduria), Tony Lanzilotti (Carovigno), Permeti (Maglie), Marzo (Da Cagna 2010), De Lorenzis (Brilla Campi), Aulita (Novoli);

DUE RETI: Ruberto (Aradeo), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Culiersi (De Cagna 2010), Giorgio (Matino), Gioia (Sava), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Papa (Brilla Campi), Franco (Matino), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Garcia (Matino), Nero (Maglie), Beltrame (Sava), D’Amicis (Matino), D’Ettorre (Sava), Calò (Manduria), Malagnino (Manduria), Richella (Matino), Danese (Manduria), Rizzo (De Cagna 2010), D’Errico (Racale), Puscio (SF Leverano), Keita (Veglie), Santoro (Taurisano), Casalino (Racale), Salvi (Ostuni), Garrapa (Aradeo);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna 2010), Giannotti (Brilla Campi), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Leggiero (Ostuni), Conte (Manduria), Citto (Maglie), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Galeano (Avetrana), Caravaglio (Brilla Campi), Cannone (Ostuni), Resinato (Brilla Campi), Elia (Taurisano), Cavallo (Sava), Calabuig (Matino), Mazza (Novoli), Giannuzzi (SF Leverano), Ciurlia (Taurisano), Citto (Matino), Bergamo (Veglie), Gatto (Manduria), Allegrini (Avetrana), Brindisi (Maglie), Amaddio (Sava), Iaia (Novoli), Napolitano (Manduria), Carlà (Brilla Campi), Serti (Brilla Campi), Vergallo (De Cagna 2010), Tundo (Matino), Vergari (De Cagna 2010), Castrignanò (Aradeo), Cissè (Aradeo), Conte (Aradeo), Valori (Racale), Rodrigues (Racale), Trotta (Aradeo), Tondo (Brilla Campi), Scarongella (Carovigno), De Carli (SF Leverano), Martina (Veglie), Iaia (Brilla Campi), Paiano (SF Leverano), Bilanzone (SF Leverano), Desiderato (De Cagna 2010), Carlucci (Carovigno), Romano (Racale), Tavey (Racale), Setreanu (Aradeo), Barone (Racale), Voges (Sava), Bruno (Novoli).