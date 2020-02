ECCELLENZA – Ventura si prende la vetta in solitaria, Tardini fattore decisivo per il Gallo: la classifica marcatori dopo la 23ª giornata

La classifica cannonieri del campionato di Eccellenza ha un nuovo padrone: si tratta di Ventura del Molfetta, che mette la firma nel 4-0 rifilato all’Orta Nova e raggiunge quota quattordici. Nove reti per Pardo, che suona la carica nella rimonta dell’Ugento ai danni del Bisceglie. Settimo sigillo per Musa del Bisceglie e per Salerno, autore di uno dei due gol del San Marco nella sfortunata trasferta di Barletta. Salgono a sei Sansò dell’Ugento e Tardini, che sigla il gol del definitivo 3-3 tra Gallipoli e Trani. Doppiette per Varsi del Barletta e per Diarrassouba del Trani. In totale sono ventotto le reti della ventitreesima giornata.

QUATTORDICI RETI: Ventura (Molfetta Calcio);

TREDICI RETI: Picci (Trani), Di Rito (Corato/Martina);

DIECI RETI: Triggiani (Molfetta Calcio), Falconieri (Corato), Leonetti (Corato), Pignataro (Barletta);

NOVE RETI: Pardo (Ugento);

OTTO RETI: De Vita (Vieste), Tusiano (Orta Nova);

SETTE RETI: Amodio (Martina), Agodirin (Corato), Negro (Trani), Morra (Molfetta Calcio), Lorusso (Bisceglie), Musa (Bisceglie), Salerno (San Marco);

SEI RETI: D’Onofrio (Audace Barletta), Scialpi (Molfetta Calcio), Sansò (Ugento), Tardini (Gallipoli/Deghi Calcio);

CINQUE RETI: Libertini (Deghi Calcio), Saani (Molfetta Calcio), Cisternino (Otranto), Regner (Ugento), Ciriolo (Altamura), Lavopa (Molfetta Calcio), Varsi (Barletta);

QUATTRO RETI: Terrone (Audace Barletta), Lomuscio (Audace Barletta), Di Senso (Altamura), Augelli (San Marco), Compierchio (Bisceglie), Palma (Deghi Calcio), Abrescia (Altamura), Colella (Vieste), Caputo (Barletta), Stancarone (Trani), Monopoli (Orta Nova), Di Federico (Audace Barletta/Corato), Quarta (Corato), Portoghese (Altamura), Cicerello (Bisceglie), Alemanni (Gallipoli), Garcia (Ugento);

TRE RETI: Quitadamo (San Marco), Maiolo (Ugento), D’Introno (Orta Nova), Villani (Otranto), Zinetti (Bisceglie), Cortese (Gallipoli), Cormio (Audace Barletta), Morra (San Severo), Difino (Deghi Calcio), Partipilo (San Severo), Portaccio (Gallipoli), Raiola (Vieste), Caroppo (Otranto), Ricucci (Vieste), Dinoia (Audace Barletta), Legari (Molfetta Calcio), Menicozzo (San Marco), Andrada (Vieste), Procida (Barletta), Monopoli (Deghi Calcio), Morra Cristofaro (San Severo);

DUE RETI: Albano (Vieste), Grasso (San Marco), Palazzo (Otranto), Sangarè (Vieste), Lopez (Martina), Conteh (Molfetta Calcio), Romanazzo (San Severo), Fanelli (Barletta), Guacci (Audace Barletta), Dimatera (Altamura), Faccini (Barletta), Camasta (Corato), Castrì (Ugento), Calò (Otranto), Sciacca (Ugento), Lamatrice (Orta Nova), De Santis (Altamura), Dispoto (Bisceglie), Touray (Corato), Pipoli (Vieste), Dinielli (San Severo), Caruso (Vieste), Ricci (San Marco), Carrozzo (Gallipoli), Mazzilli (Trani), Anaclerio (Molfetta Calcio), Barrasso (Molfetta Calcio), Salto (Deghi Calcio), Diarrassouba (Trani);

UNA RETE: Greco (Altamura), Melino (Orta Nova), De Palma (San Severo), Pelosi (Orta Nova), Degiglio (Audace Barletta), Stella (Trani), Ingredda (Bisceglie), Iorio (San Severo), Mummolo (Martina), Ganci (Barletta), Traversa (San Severo), Poleti (Deghi Calcio), Ponzo (Ugento), Antonacci (Trani), Anglani (Martina), Russo (Orta Nova), Campioto (Deghi Calcio), Dascoli (Audace Barletta), Malerba (Deghi Calcio), Stifani (Gallipoli), Camporeale (Martina), Del Fuoco (San Severo), Alcazar (Gallipoli), Cordisco (Bisceglie), Ranieri (Vieste), Podo (Gallipoli), Olibardi (Corato), Gatto (Altamura), Diarra (Otranto), Di Giorgio (Bisceglie), Pasca (Ugento), Palladino (Ugento), Di Bari (Corato), Fernandez (Gallipoli), Mascia (Orta Nova), Greco (Deghi Calcio), Di Meo (Audace Barletta), Aprile (Barletta), Signore (Ugento), Amoruso (Martina), Sisalli (Altamura), Dibenedetto (Altamura), Porcino (Gallipoli), Quacquarelli (Corato), Gazquez (Martina), Mastrodonato (San Severo), Solidoro (Ugento), Dieme (Ugento), Prieto (Vieste), Zingrillo (Barletta), Pinto (Molfetta Calcio), Trovè (Otranto), Gasbarre (Barletta), Andriano (Bisceglie), Curci (Orta Nova), Ciardi (Audace Barletta), Miccoli (Deghi Calcio), Vitale (Molfetta Calcio), Tupputi (Audace Barletta), Camporeale (Barletta), Gallù (Martina), Petitti (Corato), Vicedomini (Corato), Caruso (Trani), Suhs (Gallipoli).