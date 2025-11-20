Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo l’undicesima giornata

Dopo le prime undici giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:

10 RETI: Pignataro (Squinzano);

8 RETI: Laena (Leverano);

7 RETI: Ancora (Squinzano);

6 RETI: Manta Andrea (Mesagne), Gennari (F. Taviano), Diaz (Manduria), Afrune (P. Bagnolo);

5 RETI: Mastronardi (V. Locorotondo), Sanyang (Leverano), Manta Ale. (Mesagne);

4 RETI: Fatty (Copertino), Pasculli (Leverano), Espindola (Terre di A&R), Cisternino (Terre di A&R), Faccini (Ginosa), Vapore (Sava), Nestola (Copertino), D’Amanzo (Mesagne), Taveri (Mesagne), Zolezzi (Ostuni);

3 RETI: Cecchin (Manduria), Sanyang (Leverano), Pinto Mass. (V. Matino), Poleti (Squinzano), Colucci (R. Putignano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Sowe (Ostuni), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Bari (Ostuni), Fabiano (Sava), Natale R. (V. Locorotondo), Manisi (F. Taviano), Alessandrì (P. Bagnolo), Secka (Ginosa), Momar Thiam (Ostuni), Balanda (Ostuni);

2 RETI: 21 calciatori;

UNA RETE: 79 calciatori

