PROMOZIONE – Coppa Italia, i risultati ritorno secondo turno e qualificate
Di seguito i risultati delle gare di ritorno del secondo turno di Coppa Italia Promozione.
(in aggiornamento)
A. Gargano-San Marco 0-5 and. 0-7)
Lucera-V. Andria 5-1 (and. 3-2)
V. Bisceglie-Soccer Trani 0-7 (and. 0-4)
V. Locorotondo-N. Conversano 0-0 (and. 0-2)
Ostuni-Trepuzzi 2-0 (and. 2-1 – ore 18)
2 Momar
Squinzano-Copertino 3-0 (and. 2-0)
Brue, Libertini, Dell’Anna
F. Taviano-Atl. Tricase 4-1 (and. 1-3)
17′ Carrozza (TA), 21′ e 44′ Gennari (TA), 36′ Iurato (TA), 54′ Facundo (TR)
B. Molfetta-Noicattaro (and. 0-2 – ore 19.30)
Sava-Ginosa 2-1 (and. 1-0 – ieri)
—
Qualificate al terzo turno: Lucera, Soccer Trani, Sava, N. Conversano, San Marco, Squinzano, F. Taviano, Ostuni,
Calendario terzo turno, accoppiamenti: 4 dicembre e 15 gennaio; triangolare: 4 dicembre, 15 e 29 gennaio.