ECCELLENZA – Il programma delle semifinali della fase regionale di Coppa Italia
Ufficializzato dalla Lnd Puglia col Comunicato ufficiale di ieri, 20 novembre, il quadro degli accoppiamenti della terza fase (semifinali) di Coppa Italia Eccellenza, che vede in gioco ancora Unione Calcio Bisceglie, Bisceglie, Novoli, Taranto e Gallipoli.
Le due squadre di Bisceglie si affronteranno nell’accoppiamento eliminatorio con gara di andata in casa dell’Unione prevista per giovedì 27 novembre alle ore 14.30. Nel triangolare eliminatorio, invece, la prima giornata vedrà opposte Novoli e Taranto con turno di riposo per il Gallipoli. Anche a Novoli si scenderà in campo alle 14.30 del 27 novembre. La seconda giornata è in programma per l’11 dicembre. Il Gallipoli se la vedrà con chi uscirà sconfitta da Novoli-Taranto o col Novoli se il Taranto pareggerà.