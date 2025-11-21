TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 16.11.2025
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 16 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS: Andrea Scialpi (dir., fino al 04/12/25)
ATL. COPERTINO: Marco G. Bergamo (dir., fino al 27/11/25)
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY: Antonio Lentini (all., fino al 04/12/25); Nicolò Russo (3)
LIZZANELLO: Ammenda di 50 euro
MERINE: Andrea Tramacere (dir., fino al 04/12/25)
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ: Ammenda di 100 euro; Andrea Cafaro (dir., fino al 04/12/25)
V. COLLEPASSO:
Gara Alixias-Seclì (sospesa al 33′ st sul 3-0 per un principio di rissa tra tesserati presenti nelle aree tecniche): il Giudice sportivo, sottolineando che il direttore di gara deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara qualora si verifichino fatti che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli dell’incolumità propria, degli assistenti o dei calciatori; rilevato che lo stesso direttore di gara ha ammesso nel referto di non essere stato vittima di alcuna minaccia, né fisica, né verbale, dispone la prosecuzione della gara dal 33′ del secondo tempo partendo dal risultato di 3-0. Lo spezzone di gara rimanente è programmato per il 28 dicembre prossimo.
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 16 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA: Salvatore Antonaci (1)
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE: Ammenda di 300 euro
CHORIANA:
CUTROFIANO AM: Luca Anchora (1)
GC MURO:
LM SCORRANO: Ammenda di 150 euro
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Domenico Cardinale (dir., fino al 27/11/25); Riccardo P. Gnoni (2)