ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 15ª giornata
Dopo le prime 15 giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
10 RETI: Barbero (Racale);
8 RETI: Di Piazza (Canosa), Aguilera (2 Canosa, 6 Taranto);
7 RETI: Burzio (Brindisi), Ferrari (Brindisi), Pelosi (Bitonto);
6 RETI: Mingiano (Taurisano), Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Guglielmi (Acquaviva);
5 RETI: Serafino (Polimnia), Siclari (Foggia Incedit), Saraniti (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Rivadero (Ugento);
4 RETI: Palazzo (Bitonto), Imoh (Taranto), Pirretti (Racale), Ferreira L. (Novoli), Cavaliere (Brilla Campi), Albin Gomez (Ugento), Girardi (Acquaviva), Altamura (V. Mola), Zinetti (UC Bisceglie);
3 RETI: Maiolo (Taurisano), Marti (Brilla Campi), Colonna (N. Spinazzola), Ousfar (N. Spinazzola), Saani (UC Bisceglie), Maiorino (S. Massafra), Russo (Taranto), Amoroso (Bisceglie), Jimenez (Canosa), Sosa (S. Massafra), Gonzalez Sabate (Gallipoli), Capobianco (V. Mola), Carrozzo G. (Ugento), Ramos (UC Bisceglie), Quarta Francesco (V. Mola), Lavopa (Bisceglie), Calabria (Taranto), Calò (Brilla Campi), Oltremarini (Toma Maglie), D’Elia (UC Bisceglie), Mancarella (Novoli), Garcia Dylan (Acquaviva), Bonicelli (UC Bisceglie), Castro (Bisceglie);
2 RETI: 39 calciatori;
UNA RETE: 100 calciatori