PROMOZIONE/B – Annullata Uggiano-Salento Football, vicina l’esclusione dal campionato per i gialloblù

Nel Comunicato ufficiale di oggi, 3 gennaio, numero 59, pubblicato sul sito della Lega Nazionale Dilettanti Puglia, si comunica l’annullamento della partita tra Uggiano e Salento Football, prevista per domenica prossima alle ore 14.30 e valida per la seconda giornata di ritorno.

Questo vorrebbe dire automatica esclusione dal campionato per la società uggianese con proposta di radiazione in una delle prossime riunioni del Direttivo Lnd Puglia.

Già nell’ultimo turno di campionato prima della sosta natalizia, l’Uggiano non si era presentato a Martignano per affrontare in trasferta il Maglie.

La rinuncia di domenica (seconda consecutiva), per via del nuovo regolamento, farebbe scattare l’automatica esclusione dal campionato di Promozione girone B. Tutte le gare che l’Uggiano avrebbe dovuto disputare, si archivieranno con la vittoria a tavolino per i rispettivi avversari, in quanto il potenziale ritiro sarebbe avvenuto durante il girone di ritorno.

Due ritiri in corsa si sono registrati a metà novembre nei campionati di Prima Categoria. Nel girone B ha dato forfait il San Marzano, nel girone C il Poggiardo. La classifica, in quei due casi, si riformulò considerando nulle tutte le partite sin lì disputate dalle due squadre ritiratesi in corso d’opera.

È corsa contro il tempo per il Martina, in Eccellenza, che, qualora non si presentasse in campo domenica prossima a Orta Nova, accumulerebbe la seconda rinuncia consecutiva e, quindi, sarebbe esclusa.