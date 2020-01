SERIE A – Giua per Lecce-Udinese: il programma e le designazioni della penultima d’andata

Sarà il signor Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere Lecce-Udinese, in programma alle ore 18 di lunedì 6 gennaio al Via del Mare. Il fischietto sardo, formatosi nella sezione di Pisa, ha già arbitrato i giallorossi altre due volte in questa stagione: nella vittoria per 2-1 a Torino e nel recente tracollo a Ferrara con la Spal per 5-1 in Tim Cup.

In generale, con Giua in campo il Lecce ha vinto tre partite, ne ha perse due e ne ha pareggiate tre. Un bilancio sostanzialmente in equilibrio (dati wlecce).

Questo il quadro completo delle designazioni arbitrali e del programma della diciottesima giornata, penultima del girone d’andata, in Serie A.

dom. 05/01 h 12.30

Brescia-Lazio: Gianluca Manganiello di Pinerolo (De Meo-Santoro; IV Ghersini; VAR Mazzoleni-Di Iorio)

dom. 05/01 h 15

Spal-Verona: marco Guida di Torre Annunziata (Paganessi-Di Gioia; IV Massimi; VAR Nasca-Mondin)

dom.05/01 h 18

Genoa-Sassuolo: Massimiliano Irrati di Pistoia (Manganelli-Macaddino; IV Fourneau; VAR Di Paolo-Ranghetti)

dom. 05/01 h 20.45

Roma-Torino: Marco Di Bello di Brindisi (Schenone-Vecchi; IV Chiffi; VAR Abisso-Costanzo)

lun. 06/01 h 12.30

Bologna-Fiorentina: Paolo Valeri di Roma 2 (Valeriano-Lo Cicero; IV Piccinini; VAR Mariani-Galetto)

lun. 06/01 h 15

Atalanta-Parma: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Vivenzi-Caliari; IV Minelli; VAR La Penna-Peretti)

Juventus-Cagliari: Piero Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni; IV Volpi; VAR Banti-Cecconi)

Milan-Sampdoria: Davide Massa di Imperia (Alassio-Di Vuolo; IV Ayroldi; VAR Pairetto-Bindoni)

lun. 06/01 h 18

Lecce-Udinese: Antonio Giua di Olbia (Preti-Imperiale; IV Prontera; VAR Maresca-Fiorito)

lun. 06/01 h 20.45

Napoli-Inter: Daniele Doveri di Roma 1 (Passeri-Del Giovane; I Fabbri; VAR Calvarese-Giallatini)

–

CLASSIFICA: Inter e Juventus 42 – Lazio 36 – Roma 35 – Atalanta 31 – Cagliari 29 – Parma 25 – Napoli 24 – Bologna 22 – Torino e Milan 21 – Verona e Sassuolo 19 – Udinese 18 – Fiorentina 17 – Lecce e Sampdoria 15 – Brescia 14 – Spal 12 – Genoa 11 (Lazio e Verona una gara in meno).