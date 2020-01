LECCE – Tachtsidis ancora a parte, ma niente rischi per l’Udinese. Out Meccariello e Majer

Va avanti spedita la preparazione del Lecce in vista della ripresa delle ostilità in Serie A con l’Udinese. I giallorossi sono allenati stamani ad Acaya, dove Liverani ha fatto svolgere esercizi tecnici e atletici dividendo il suo collettivo in due gruppi.

Non hanno partecipato alla sessione, oltre a Gallo e a Calderoni, squalificato per il match con i friulani, anche Meccariello, Majer e Tachtsidis. I primi due, reduci da infortuni di medio-lunga portata, salteranno certamente la sfida dell’Epifania. Il greco invece non dovrebbe essere a rischio, essendo semplicemente interessato da uno stato influenzale non grave.

Se ne saprà di più domani pomeriggio dopo l’allenamento, sempre a porte chiuse, del Via del Mare.