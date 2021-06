FJ GALLIPOLI – Castelletti non sarà l’allenatore per la stagione 2021-22

Si separano le strade di mister Vito Castelletti da quelle della Fiamma Jonica Gallipoli, club di Promozione.

Il sodalizio gallipolino presieduto da Vincenzo Carrozza, poco fa, ha diffuso la seguente nota ufficiale: “FJ Gallipoli Calcio 1946 comunica che Vito Castelletti non sarà l’allenatore della prima squadra nella stagione 2021/2022.

Professionista, lavoratore esemplare ma soprattutto un uomo dai grandi valori, in grado di scrivere il suo nome nella storia del nostro giovane club, grazie alla prima storica vittoria centrata nella trasferta di Veglie.

Tutta la società desidera ringraziare mister Castelletti per il lavoro svolto, cogliendo l’occasione per augurare al tecnico una carriera ricca di soddisfazioni”.

Castelletti era subentrato a Andrea De Marco a metà ottobre 2020, ottenendo le vittorie con Veglie e Brilla Campi, prima della sospensione per Covid. Dopo una lunga carriera a difendere le porte di Cerignola, Bitonto, Trani, Bisceglie, Matera, Ostuni e Termoli, il tecnico barese aveva esordito come allenatore prima nelle giovanili dell’Aurora Calcio, per poi passare al Bitonto, al Putignano, al Mola, al Noicattaro e al Corato.

(foto: V. Castelletti – ph. Skakkomatto)