ECCELLENZA – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 12ª giornata

Di seguito la decisioni del Giudice sportivo dopo le partite del dodicesimo turno dei due gironi di Eccellenza pugliese, gare giocate domenica scorsa, 30 maggio

GIRONE B

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Angelo Greco (Castellaneta), Sekou Camara (S. Massafra); una giornata di squalifica per Luca Buttiglione (Castellaneta), Giuseppe Aquaro (Sava), Pasquale Musco (V. Matino), Kevin Ondo (Gallipoli), Francesco Mignogna (Sava), Juan Ignacio Moretti (Toma Maglie), Gianni Venza (Grottaglie), Ivan Regner (Ugento).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 10 giugno per Donato Cancelli (Toma Maglie).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 10 giugno per Giuseppe Tarquinio (Castellaneta).

—

GIRONE A – Sei giornate per Christian Quarta (Barletta, espulso per aver colpito un avversario con un pugno all’addome, mentre usciva dal terreno indicava le sue parti intime ai soggetti presenti in tribuna. Inoltre sputava in direzione della citata tribuna senza colpire nessuno); una giornata per Mirko Pio Russo (Orta Nova), Mauro De Mango (UC Bisceglie), Emanuele D’Ambrosio )AT San Severo), Marco Filippo Prudente (Orta Nova).