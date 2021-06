TENNIS – Ct Maglie, B1 ok contro il Castellazzo Parma. Le ragazze della C preparano la trasferta a Ostuni

Netta affermazione per la squadra di B1 maschile del Circolo Tennis Maglie che supera 4-2 il Castellazzo Parma. I salentini, guidati dai tecnici Michele Pasca, Mattia Leo e Marco Baglivo, si sono schierati con Erik Crepaldi, Francesco Garzelli, Daniel Bagnolini, Silvio Mencaglia, Mattia Leo, Gabriele Frisullo, Marco Baglivo. I risultati: Curci b. Garzelli 63 67 63; Bagnolini b. Bastoni 61 60; Crepaldi b. Botti 63 60; Mencaglia b. Bonazzi 62 60; Crepaldi-Garzelli b. Bonazzi-Tombolini 26 76 11-9; Curci-Botti b. Bagnolini-Mencaglia 61 06 11-9.

Le posizioni nella parte alta della classifica restano invariate, col Ct Maglie al secondo posto con nove punti, preceduto dal Nuova Casale con 12 e seguito dal Ct Ragusa con 7. Domenica 6, trasferta a Orvieto.

In C femminile sarà decisiva la trasferta contro l’Ostuni per la permanenza in C della squadra magliese, a cui sarà sufficiente un pareggio per mantenere la categoria. Il Ct Maglie, guidato da Carola Liaci e Mattia Leo, ha nella sua formazione Carlotta Mencaglia, Emily Di Giannantonio, Asia Pellegrino, Elena Luceri, Ginevra Puce e Silvia Romano; di contro, l’Ostuni schiererà Carmen Laura Pinto, Alessia Carrozzo, Rossella Ostuni e Giulia Pierri.

Nel torneo di D2 maschile provinciale, la squadra del Ct Maglie, composta da Gianluca Romano, Marco De Pascalis, Riccardo Stomaci, Marino Antonio Cannazza, Giacomo Piccinno, Michele Colafati, ha vinto contro il Ct Corsano A (Andrea Urso e Roberto De Marco) per 2-1.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Dopo l’emozionante vittoria, che ci ha permesso di conservare il secondo posto in classifica, dobbiamo subito pensare alla prossima trasferta contro il TC Open di Orvieto. Per la trasferta in Umbria dovremmo cercare di limitare alcuni cali di tensione avuti sopratutto all’inizio dei due doppi contro il Castellazzo che ci hanno costretto sempre a rincorrere e che ci avrebbero permesso di vincere con meno patemi d’animo. Salvo contrattempi dell’ultimo momento, a Orvieto il CT Maglie si presenterà con la squadra al completo. Per la C femminile la decisiva trasferta di Ostuni concluderà una stagione che ha visto le nostre giovanissime impegnate in un campionato difficile. Sono sicuro che contro una valida squadra le nostre saranno molto concentrate ad ottenere un risultato positivo per riconfermare la serie C anche il prossimo anno”.

(foto: Erik Crepaldi, archivio)