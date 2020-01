PROMOZIONE – Doukoure è incontenibile, Caruso e De Giorgi provano a tenere il passo: la classifica marcatori dopo la 20ª giornata

Sedici gol in venti giornate: è questo lo straordinario score di Amara Doukourè, che va a segno nel 2-1 del Matino sulla De Cagna e rafforza la propria leadership in classifica marcatori. Lo segue, a quota tredici, Caruso, autore di una doppietta nel 2-2 dell’Ostuni a Sava. Doppiette anche per i granata De Giorgi, che sale a quota undici, Pirretti e Luca. Nona rete per Vasco del Sava. Sale a otto Lorenzo della De Cagna. A Novoli match sospeso per pioggia, ma la doppietta messa a segno da Gennari, a prescindere da quale sarà il risultato finale del recupero, è da annoverare in classifica marcatori.

Ecco l’aggiornamento dopo la ventesima giornata:

SEDICI RETI: Doukoure (Matino);

TREDICI RETI: Caruso (Ostuni);

UNDICI RETI: De Giorgi Diego ’93 (Taurisano);

DIECI RETI: Manisi (Matino);

NOVE RETI: Birtolo (Manduria), Sanyang (Avetrana), Macchia (Brilla Campi), Mignogna (Sava), Vasco (Sava);

OTTO RETI: Minelli (Avetrana), Lorenzo (De Cagna 2010);

SETTE RETI: Carrozza (Maglie), Longo (Ostuni), Meneses (De Cagna 2010), Scarcella (Carovigno), Botrugno (Taurisano), Salguero (Racale), Cappellini (Novoli), Capristo (Ostuni);

SEI RETI: Presicce (Racale), Cortese (Veglie), Tidiane (Manduria/Carovigno);

CINQUE RETI: Quarta (SF Leverano), Kunde (Avetrana), Cellamare (Sava), Greco (Aradeo), Greco (Carovigno), Lopez (Racale), Gennari (Novoli);

QUATTRO RETI: Giorgetti (De Cagna 2010), Migali (Aradeo), Riezzo (Manduria), Rizzo (SF Leverano), Iurato (Maglie), Levanto (Aradeo), Arcadio (Manduria), Luca (Taurisano), Pirretti (Taurisano);

TRE RETI: Tedesco (Novoli), Venza (Matino), Kandji (Sava), Aprile (Racale), De Benedictis (SF Leverano), Castano (Taurisano), Zaccaria (Manduria), Khalil (Maglie), Colluto (Manduria), Marzo (Aradeo), Raponi (Matino), De Michele (Sava), Mummolo (Manduria);

DUE RETI: Ruberto (Aradeo), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Culiersi (De Cagna 2010), Giorgio (Matino), Gioia (Sava), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Papa (Brilla Campi), Tony Lanzilotti (Carovigno), Franco (Matino), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Garcia (Matino), Nero (Maglie), Beltrame (Sava), D’Amicis (Matino), D’Ettorre (Sava), Calò (Manduria), Malagnino (Manduria), Richella (Matino), Danese (Manduria), De Lorenzis (Brilla Campi), Rizzo (De Cagna 2010), D’Errico (Racale), Permeti (Maglie), Coquin (Maglie);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna 2010), Giannotti (Brilla Campi), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Leggiero (Ostuni), Santoro (Taurisano), Conte (Manduria), Citto (Maglie), Casalino (Racale), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Salvi (Ostuni), Galeano (Avetrana), Caravaglio (Brilla Campi), Cannone (Ostuni), Resinato (Brilla Campi), Elia (Taurisano), Aulita (Novoli), Cavallo (Sava), Calabuig (Matino), Mazza (Novoli), Marzo (Da Cagna 2010), Giannuzzi (SF Leverano), Ciurlia (Taurisano), Citto (Matino), Bergamo (Veglie), Gatto (Manduria), Allegrini (Avetrana), Brindisi (Maglie), Amaddio (Sava), Iaia (Novoli), Napolitano (Manduria), Protopapa (Veglie/Avetrana), Carlà (Brilla Campi), Serti (Brilla Campi), Vergallo (De Cagna 2010), Tundo (Matino), Vergari (De Cagna 2010), Castrignanò (Aradeo), Cissè (Aradeo), Conte (Aradeo), Garrapa (Aradeo), Valori (Racale), Rodrigues (Racale), Trotta (Aradeo), Tondo (Brilla Campi), Scarongella (Carovigno), Puscio (SF Leverano), De Carli (SF Leverano), Martina (Veglie), Iaia (Brilla Campi), Paiano (SF Leverano), Bilanzone (SF Leverano).