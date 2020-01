ECCELLENZA – Picci resta al palo, Ventura e Leonetti vedono la vetta. Negro al raddoppio: la classifica marcatori dopo la 20ª

Con Picci fermo al palo per squalifica, ne approfitta Ventura, che segna il gol decisivo nella vittoria del Molfetta sul campo della Deghi e si porta a quota undici in classifica marcatori. Doppia cifra per Leonetti del Corato, che partecipa al 3-0 sull’Altamura. Sale a quota sette Negro, che trascina il Trani al successo contro il baby Martina. Sei reti per Musa del Bisceglie, decisivo nel match con il San Severo. Da segnalare la seconda marcatura del portiere Caroppo, che di rigore apre le danze nel 2-2 tra Otranto e Ugento. In totale sono ventitre le reti della ventesima giornata.

TREDICI RETI: Picci (Trani);

UNDICI RETI: Ventura (Molfetta Calcio);

DIECI RETI: Triggiani (Molfetta Calcio), Falconieri (Corato), Di Rito (Corato/Martina), Leonetti (Corato);

OTTO RETI: Pignataro (Barletta);

SETTE RETI: Pardo (Ugento), Amodio (Martina), Agodirin (Corato), De Vita (Vieste), Negro (Trani);

SEI RETI: D’Onofrio (Audace Barletta), Musa (Bisceglie);

CINQUE RETI: Morra (Molfetta Calcio), Libertini (Deghi Calcio), Tusiano (Orta Nova), Salerno (San Marco), Saani (Molfetta Calcio), Cisternino (Otranto);

QUATTRO RETI: Terrone (Audace Barletta), Lomuscio (Audace Barletta), Di Senso (Altamura), Augelli (San Marco), Compierchio (Bisceglie), Scialpi (Molfetta Calcio), Sansò (Ugento), Lorusso (Bisceglie), Palma (Deghi Calcio), Abrescia (Altamura), Colella (Vieste), Tardini (Gallipoli/Deghi Calcio), Caputo (Barletta), Stancarone (Trani), Monopoli (Orta Nova), Regner (Ugento);

TRE RETI: Quitadamo (San Marco), Alemanni (Gallipoli), Maiolo (Ugento), Quarta (Corato), D’Introno (Orta Nova), Villani (Otranto), Di Federico (Audace Barletta/Corato), Ciriolo (Altamura), Zinetti (Bisceglie), Cortese (Gallipoli), Lavopa (Molfetta Calcio), Cormio (Audace Barletta), Morra (San Severo), Difino (Deghi Calcio), Varsi (Barletta);

DUE RETI: Partipilo (San Severo), Portoghese (Altamura), Portaccio (Gallipoli), Grasso (San Marco), Palazzo (Otranto), Sangarè (Vieste), Lopez (Martina), Conteh (Molfetta Calcio), Romanazzo (San Severo), Fanelli (Barletta), Dinoia (Audace Barletta), Guacci (Audace Barletta), Dimatera (Altamura), Faccini (Barletta), Raiola (Vieste), Legari (Molfetta Calcio), Camasta (Corato), Cicerello (Bisceglie), Castrì (Ugento), Calò (Otranto), Sciacca (Ugento), Menicozzo (San Marco), Andrada (Vieste), Lamatrice (Orta Nova), De Santis (Altamura), Dispoto (Bisceglie), Procida (Barletta), Touray (Corato), Monopoli (Deghi Calcio), Caroppo (Otranto), Ricucci (Vieste), Garcia (Ugento);

UNA RETE: Greco (Altamura), Melino (Orta Nova), De Palma (San Severo), Pelosi (Orta Nova), Degiglio (Audace Barletta), Stella (Trani), Ingredda (Bisceglie), Iorio (San Severo), Mummolo (Martina), Ganci (Barletta), Traversa (San Severo), Poleti (Deghi Calcio), Ponzo (Ugento), Antonacci (Trani), Anglani (Martina), Russo (Orta Nova), Campioto (Deghi Calcio), Dascoli (Audace Barletta), Malerba (Deghi Calcio), Stifani (Gallipoli), Camporeale (Martina), Del Fuoco (San Severo), Alcazar (Gallipoli), Cordisco (Bisceglie), Ranieri (Vieste), Podo (Gallipoli), Olibardi (Corato), Gatto (Altamura), Diarra (Otranto), Di Giorgio (Bisceglie), Pasca (Ugento), Palladino (Ugento), Barrasso (Molfetta Calcio), Di Bari (Corato), Fernandez (Gallipoli), Carrozzo (Gallipoli), Mascia (Orta Nova), Greco (Deghi Calcio), Di Meo (Audace Barletta), Aprile (Barletta), Signore (Ugento), Pipoli (Vieste), Amoruso (Martina), Sisalli (Altamura), Dibenedetto (Altamura), Porcino (Gallipoli), Quacquarelli (Corato), Gazquez (Martina), Mastrodonato (San Severo), Salto (Deghi Calcio), Dinielli (San Severo), Solidoro (Ugento), Mazzilli (Trani), Dieme (Ugento), Prieto (Vieste), Zingrillo (Barletta), Ricci (San Marco), Pinto (Molfetta Calcio), Trovè (Otranto), Gasbarre (Barletta), Andriano (Bisceglie), Caruso (Otranto), Anaclerio (Molfetta Calcio), Curci (Orta Nova), Ciardi (Audace Barletta), Miccoli (Deghi Calcio), Vitale (Molfetta Calcio).