DILETTANTI – Giornata di prosecuzioni in Promozione, Prima e Seconda Categoria: programma e arbitri

Giornata di recuperi, quella odierna, nei campionati dilettantistici pugliesi. O, meglio, di prosecuzioni dei match interrotti per pioggia domenica 24 novembre scorso.

Nel girone B di Promozione sono in programma due prosecuzioni: Alto Salento Avetrana-Sava (si parte dal 1′ del secondo tempo dal punteggio di 0-1) sarà diretta dal signor Rocco Epicoco di Brindisi (collboratori Loris Luggeri e Gianmarco Spedicato di Lecce) e Veglie-Uggiano (dal 14′ della ripresa, puntegggio 1-0), arbitrata da Francesco Albione di Lecce (Riccardo Rupe e Gabriele Sindaco di Lecce). Start alle ore 14.30. QUI la classifica.

In Prima Categoria girone B: Lizzano-Talsano (0-1, dal 5′ st), dirige Piergiorgio Lucanie di Molfetta, e RS Crispiano-Tre Colli (0-1, dal 16′ st), dirige Alberto Loconte di Bari. Entrambi sono recuperi della decima giornata e prenderanno il via alle 14.30, mentre alle 17 scenderanno in campo Massafra e Leonessa Erchie (dal 1′ st, punteggio 1-2), diretta da Francesco Mancini di Brindisi, prosecuzione del match interrotto il 1° dicembre per infortunio dell’arbitro nell’intervallo. QUI la classifica.

In Prima Categoria girone C c’è solo una gara da portare a termine, quella tra Salve e Galatina (si parte dallo 0-0 e dal 22′ del primo tempo), recupero della decima giornata, diretto da Alessandro Piscopiello di Lecce. Fischio d’inizio alle 14.30. Cedas Avio Brindisi-Soleto, prevista per domenica scorsa, sarà invece recuperata il 29 dicembre. QUI la classifica.

Infine, in Seconda Categoria girone C, dalle 14.30, si giocheranno Real Neviano-Vernole (dal 10′ st, punteggio 2-2), che sarà diretta da Vito Del Vecchio di Brindisi, e Real Ruffano-Alessano (dal 34′ pt, punteggio 0-0) che sarà arbitrata da Luca Quarta di Lecce. QUI la classifica.