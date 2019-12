NARDÒ – Corallo: “Importante trovare continuità, ma ora occhio al Francavilla…”

Dopo un inizio colmo di difficoltà, con il passare dei turni il Nardò è riuscito a riemergere da una situazione di classifica assai complessa, ottenendo otto punti in quattro partite, che hanno portato in dote un doppio sorpasso e quanto meno un po’ di serenità in più, in un gruppo giovane, ma che con il passare delle giornate inizia a far vedere tutto il suo reale valore: “Nell’ultimo mese siamo riusciti a trovare un po’ di continuità – racconta il ds granata Andrea Corallo -, quattro risultati utili che ci hanno dato un po’ di respiro in un momento abbastanza delicato, nel quale i ragazzi assieme al mister sono bravi a non abbattersi restando uniti e facendo quadrato. Purtroppo nella prima fase di campionato – prosegue Corallo -, abbiamo dato vita a buone prestazioni, portando a casa complimenti e zero punti, mentre ora siamo cresciuti anche sotto questo aspetto, ma oggi però non serve abbassare assolutamente la guardia, perchè la classifica non sorride ancora e da oggi ci aspetta un campionato ancora più complicato“.

Domenica i granata ospiteranno il Francavilla in Sinni, di mister Del Prete, in una sfida forse ancora più importante e decisiva in chiave salvezza: “Ad oggi la classifica non credo che rispecchi il vero valore del nostro avversario – analizza il ds Corallo -, poiché il Francavilla è una compagine che almeno ad inizio stagione è stata costruita con il chiaro intento di restare stabilmente nella parte sinistra della classifica, dotata quindi di elementi di assoluta importanza. Sono convinto comunque che il mister e i ragazzi c’è la metteranno tutta per regalarci un risultato positivo, provando a chiudere il 2019 nel migliore dei modi, il che potrebbe risultare molto importante per il nostro cammino“.

In questo mercato di riparazione, il Nardò ha chiuso due importanti trattative, assicurandosi le prestazioni del difensore Colonna e del bomber ex Acireale Manfrellotti, ma il direttore Corallo non esclude nuovi movimenti: “Ad inizio dicembre le priorità riguardavano difesa e attacco ed in questa direzione abbiamo lavorato sulle piste Colonna e Manfrellotti, mettendo a disposizione del mister qualche freccia in più, seguendo sempre quelli che sono i nostri parametri societari. Oggi restiamo comunque vigili su diverse situazioni, guardando con maggiore interesse il mercato degli under, poi – conclude -, se si prospetterà qualche buona opportunità per il centrocampo noi proveremo a farci trovare pronti“.