PROMOZIONE – Coppa Italia, i risultati delle gare odierne: ci sono già dei verdetti

Pomeriggio di Coppa Italia Promozione pugliese quello odierno con le due gare del quadrangolare e la seconda giornata del triangolare.

Per il quadrangolare, passano al turno successivo il Lucera e la Virtus Palese. Il Lucera vince per 5-1 sul campo del Canusium, punteggio che si aggiunge al 4-1 a proprio favore della partita d’andata. I foggiani se la vedranno con la Virtus Palese che pareggia per 3-3 sul campo dell’Atletico Acquaviva e lo elimina dopo l’1-1 dell’andata. La doppia sfida tra Lucera e Virtus Palese si disputerà tra l’8 e il 22 febbraio (il sorteggio deciderà chi giocherà la prima in casa e viceversa).

Per il triangolare, largo successo della Rinascita Refugees sul campo del Talsano (0-5) che è matematicamente eliminato. Turno di riposo per il Galatina che, il prossimo 8 febbraio, andrà a rendere visita alla Rinascita. Ad oggi, la classifica del gironcino è la seguente: Rinascita Refugees 3 (differenza reti +5), Galatina 3 (d.r. +3), Talsano 0.