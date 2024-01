ECCELLENZA/B – L’Ostuni rinuncia per la terza volta. Estromissione dal campionato vicina?

Nel Comunicato ufficiale odierno, la Lnd Puglia certifica anche la terza rinuncia dell’Ostuni a presentarsi in campo domenica prossima, quando avrebbe dovuto ospitare l’Ugento, gara valida per la diciottesima giornata del girone B di Eccellenza pugliese. Già rinunciatario in altre due occasioni, se l’Ostuni non scenderà in campo a Otranto, l’11 febbraio prossimo, scatterà l’automatica estromissione dal campionato (con ammende annesse) e la riformulazione della classifica generale. L’Ugento, pertanto, domenica prossima, osserverà un turno di riposo.

Cosa succederà se l’Ostuni dovesse continuare a non presentarsi in campo o a comunicare il ritiro definitivo dal campionato di Eccellenza? Secondo l’art. 53 delle Noif, “qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa“. E ancora: “(per le società LND) l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza”.

Dalla rimodulazione della classifica, che si otterrà annullando tutte le partite sin lì giocate dalla compagine della Città Bianca, ne trarranno vantaggio soprattutto Ginosa e Racale, che contro l’Ostuni hanno perso, e il Novoli, che coi gialloblù ci ha pareggiato.