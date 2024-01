LECCE – Almqvist vuole tornare a sfrecciare: “Ho ripreso la condizione, presto farò meglio”

Tornato titolare negli ultimi due match di campionato, Pontus Almqvist è ora pronto a dire la sua con la maglia del Lecce come fatto ad inizio campionato. Anche di questo ritorno in condizione ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

Lo svedese è voglioso di tornare su certi livelli: ”Voglio aiutare la squadra con gol e assist. Mi sento fiducioso, in allenamento sto facendo sempre meglio. Sono sicuro che presto farò meglio. Ora mi sento molto bene, sia fisicamente sia mentalmente. Penso di essere al 100%, voglio solo dimostrarlo sul campo”.

Sulla trasferta in casa del Genoa: ”Dobbiamo restare concentrati, senza pressioni. Credo nella squadra, ci stiamo allenando bene e daremo tutto per arrivare al risultato”.

Presto rientrerà in sede anche Banda: ”È importante per noi, ma chi l’ha sostituito ha fatto molto bene. Per quanto riguarda la mia posizione, posso giocare su entrambe le fasce: a destra mi trovo meglio e ho più fiducia, ma in Russia sono stato spesso impiegato a sinistra”.