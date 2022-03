CD GALLIPOLI – Il presidente Carrozza: “Abbiamo costruito tutto questo per divertirci e divertire”

Al termine della lunga cavalcata vincente della sua squadra nel girone B di Promozione, fresca promossa in Eccellenza, il presidente del Città di Gallipoli, Vincenzo Carrozza, esprime le sue emozioni e snocciola i ringraziamenti di rito.

“La soddisfazione non è solo mia ma è dell’intera città – racconta Carrozza -. Abbiamo costruito tutto questo per divertirci e per far divertire la nostra gente, perché resto convinto che senza tifosi e senza passione non possa esistere lo sport ed il divertimento. Chi mi conosce sa che sono da sempre un grande tifoso della mia città e forse questa è stata l’arma in più”.

Carrozza aggiunge: “Nella nostra storia calcistica, questa è la prima volta che una società vince il campionato di Promozione approdando in Eccellenza. In altre circostanze ciò è avvenuto attraverso il ripescaggio, mentre oltre 40 anni fa il grande Corrado Calvi riuscì a vincere il campionato di Promozione approdando poi in Serie D. Probabilmente nel nostro piccolo siamo già riusciti ad entrare nella storia”.

Spazio ai ringraziamenti di rito: “Capisco perfettamente che sposare questo progetto nell’agosto del 2020 non era affatto facile, perciò intendo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino sin dal primo giorno. Un grazie a mia moglie, che nei momenti difficili mi ha sempre sostenuto, incitandomi a non mollare mai, cosa che non sempre avviene. A mio fratello Stefano sempre presente al mio e alla mia famiglia tutta. Un particolare grazie va alla mia spalla forte, al mio grillo parlante, Dario Colapinto, sempre in grado di darmi il giusto consiglio. Grazie al meraviglioso staff tecnico guidato da mister Carrozza e a tutti i componenti della rosa. Futuro? Ora godiamoci queste sei domeniche di festa”.

(fonte: Ufficio Stampa Città di Gallipoli)