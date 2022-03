BASKET A2/m – Next Nardò, pesante ko contro Stella Azzurra Roma. Gandini: “Atteggiamento irriguardoso”

La Next Basket Nardò spreca quanto di buono fatto vedere nella trasferta di Fabriano, cedendo in casa (76-89) alla Stella Azzurra Roma nel posticipo della 21esima giornata di Legadue giocato ieri.

Dopo tre quarti di gara sostanzialmente equilibrata, con gli ospiti avanti anche di otto punti nella prima frazione, si decide tutto negli ultimi sette minuti dal 67 pari. Forlì riesce sempre a mantenere almeno un paio di punticini di distacco, volando a +7 con una tripla di D’Ercole. La Next si sfalda proprio nel momento clou e gli avversari ne approfittano, andando prima sul +10, poi sul +12, poi sul +14 a un minuto e mezzo dalla sirena, sino a chiudere sul 76-89 a proprio favore.

Netto il giudizio di coach Marco Gandini sulla gara della sua squadra: “Siamo scesi in campo senza ardore, senza emozioni. Se ci presentiamo in questo modo, non saremo competitivi con nessuno. Strano che arrivi una prova così dopo una vittoria importante con Fabriano. Dobbiamo capire perché abbiamo questo atteggiamenti, irriguardoso verso i tifosi e verso la società. Bisogna andare in campo sempre con la voglia di sbucciarci le ginocchia e la responsabilità è mia”.

Domenica prossima, trasferta dall’alto tassi di difficoltà sul campo del Chiusi.

—

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-STELLA AZZURRA ROMA 76-89

(13-16, 24-21, 25-26, 14-26)

Next Nardò: Andrea Amato 23 (3/6, 5/10), Jonas Bergstedt 15 (5/8, 0/0), Mitchell Poletti 11 (2/4, 2/5), Jazzmarr Ferguson 11 (1/3, 3/7), Ennio Leonzio 11 (1/1, 2/4), Andrea La torre 3 (0/0, 1/2), Matteo Fallucca 2 (0/0, 0/1), Mihajlo Jerkovic 0 (0/0, 0/2), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Rocco Malagnino 0 (0/0, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cavalera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Jonas Bergstedt 8) – Assist: 13 (Andrea Amato 6)

Stella Azzurra Roma: Tommaso Raspino 20 (7/10, 1/2), Lorenzo D’ercole 16 (5/7, 2/7), Paulius Dambrauskas 12 (4/8, 0/1), Lazar Nikolic 10 (5/10, 0/2), Sandi Marcius 10 (5/5, 0/0), Leo Menalo 8 (3/3, 0/2), Lucas Maglietti 5 (0/1, 1/4), Alberto Chiumenti 4 (2/5, 0/0), Matteo Visintin 4 (2/4, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Innocenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Tommaso Raspino 12) – Assist: 15 (Lorenzo D’ercole, Paulius Dambrauskas 3)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 21): Nardò-Stella Azz. Roma 76-89, Scafati-Chieti 80-58, Ravenna-Fabriano 80-59, Cento-Eurob. Roma 67-64, Verona-Chiusi 85-77, Forlì-Ferrara (11 mar.), Latina-San Severo (12 mar.).

CLASSIFICA: Scafati 32 – Ravenna 30 – Verona 29 – Chiusi 24 – Ferrara 22 – Cento 20 – San Severo 20 – Eurobasket Roma 18 – Forlì 16 – Chieti 16 – Nardò 14 – Latina 12 – Stella A. Roma 10 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (6 mar. – giornata 22): Ferrara-Eurobasket Roma, Fabriano-Scafatii, Latina-Forlì, Stella Azzurra Roma-Verona, San Severo-Ravenna, Chiusi-Nardò, Chieti-Cento.

(foto: coach Marco Gandini)