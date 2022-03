FEMMINILE – L’Apulia Trani interrompe la striscia del Lecce Women

L’Apulia Trani interrompe la striscia di risultati utili consecutivi (sei vittorie e un pareggio) del Lecce Women. Nel posticipo della terza di ritorno, giocato nel pomeriggio, le salentine sono state nettamente sconfitte, sul proprio campo, per 0-6 dalla squadra allenata da mister Francesco Mannatrizio, seconda forza del campionato e in lotta col Chieti per la promozione in Serie B e scesa in campo a Castrignano de’ Greci con una formazione imbottita di atlete nazionali di Romania, Moldavia, Tunisia.

“Che dire, ci abbiamo provato – afferma l’allenatrice Vera Indino – producendo pure tre occasioni nitide per pareggiare con Cazzato, due volte, e D’Amico, solo che a metà del secondo dopo, dopo il raddoppio delle nostre avversarie, abbiamo mollato e per il Trani è stato facile arrotondare il punteggio. Ecco, questa è l’unica cosa che proprio non mi è piaciuta perché ci sta di subire il maggior spessore tecnico e di esperienza delle avversarie ma non bisogna mai mollare. Questa sconfitta, ne sono convinta, ci aiuterà a crescere anche perché, non bisogna dimenticare, ogni settimana ci presentiamo in campo con una squadra che ha un’età media di 20 anni. Ora abbiamo due giorni di tempo per preparare al meglio la gara di domenica a Napoli contro l’Independent“. Da segnalare infine l’esordio in serie C della giovane attaccante Cristina Potenza, classe 2006, salentina di Taurisano.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-APULIA TRANI 0-6

RETI: 21′ pt e 26′ st Rus, 23′ st e 41′ st Maknoun, 30′ st e 35′ st Bistrian

LECCE WOMEN: Alexandersson; Bocchieri (Spedicato), Bengtsson, Felline (Ouacif), Rollo; De Benedetto (Monno), Lech, Jusanovic; Coluccia (Pomes), D’Amico, Cazzato (Potenza). In panchina: Serio, Crusafio, Durante, Bisanti. Allenatrice Vera Indino.

APULIA TRANI: Prieto, Spallucci, Chiapperini, Bistrian, Rus, Chiper, Mitul, Matip, Maknoun, Delvecchio, Colesnicenco. In panchina: Di Bari, Sgaramella, Ponzo, Ventura, Corso. Allenatore Francesco Mannatrizio.

ARBITRO: Pascuccio di Ariano Irpino.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 3 rit.): Trastevere-Res Roma 2-0, Catania-Independent 2-3, Crotone-E. Coscarello 3-0, MP Matera-Grifone G. 1-0, Vis Mediterranea-Fesca Bari 3-1, Roma XIV-Rever Roma 0-3, Lecce-Women-Apulia Trani 0-6.

(Aprilia Racing esclusa dal campionato e retrocessa d’ufficio)

CLASSIFICA: Chieti 48 – Apulia Trani 40 – Res Roma 36 – Trastevere 35 – Crotone 30 – Lecce Women 27 – Vis Mediterranea 27 – MP Matera 25 – Independent 23 – Rever Roma 17 – Grifone G. 12 – Catania 10 – Roma XIV 10 – Fesca Bari 6 – E. Coscarello 3.

(da recuperare Vis Mediterranea-Lecce Women, 13 marzo)

PROSSIMO TURNO (6 mar.): Apulia Trani-Chieti, E. Coscarello-Catania, Fesca Bari-Trastevere, Grifone G.-Vis Mediterranea, Res Roma-Crotone, Rever Roma-MP Matera, Independent-Lecce Women. Riposa Roma XIV.