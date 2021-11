SD PARABITA – Si dividono le strade con mister Cerbino, soluzione interna per il suo sostituto

Si sono interrotti i rapporti di collaborazione tra la Soccer Dream Parabita e mister Pablo Cerbino.

Poco fa, il club gialloverde, ha annunciato la decisione con queste parole: “La Soccer Dream e Mister Pablo Cerbino hanno deciso, consensualmente, di interrompere il rapporto di collaborazione iniziato nel 2019. La Soccer Dream è profondamente grata a Mister Cerbino per il lavoro fin qui svolto e per l’attaccamento dimostrato ai nostri colori. Immutati resteranno la stima e l’affetto nei confronti del tecnico e, soprattutto, della persona della quale abbiamo apprezzato le grandi qualità umane. A Pablo auguriamo le migliori fortune e un futuro pieno di soddisfazioni. Per la conduzione tecnica della Prima Squadra la Società ha preferito trovare una soluzione all’interno del proprio staff affidandola a Christian Rizzello che sarà coadiuvato da Stefano Mandorino. Ad entrambi auguriamo un proficuo lavoro”.

Cerbino lascia la squadra con dieci punti in sette gare nel girone C di Prima Categoria. Nell’ultimo turno di campionato, il Parabita ha perso in casa col Seclì, mentre, ieri sera, ha colto il passaggio di turno in Coppa Puglia, pareggiando 0-0 col Real Neviano (Seconda Categoria).

(foto: Cerbino con Chevanton)