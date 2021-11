PROMOZIONE – Coppa Italia, i risultati del ritorno del 2° turno e le qualificate

Si completa anche il secondo turno di Coppa Italia Promozione. Nel pomeriggio si sono giocate le sette gare di ritorno che hanno promosso altrettante squadre al terzo turno.

I risultati:

Sport Lucera-Foggia Incedit 0-2 (and. 1-5)

7′ Riefolo, 84′ Facundo

N. Spinazzola-Atl. Acquaviva 2-2 (and. 2-1)

R. Rutiglianese-Bitritto Norba 0-2 (and. 0-2)

74′ Modesto, 90+2′ Genchi

V. Locorotondo-Polimnia 2-0 (and. 1-3)

2 Daddato

Novoli-Avetrana 1-0 (and. 2-1)

40′ Massaro

G. Melendugno-Leverano 1-4 (and. 1-0)

28′ Pedone (L), 40′ e 48′ Mazzotta (L), 60′ De Mitri (M), 90′ De Benedictis (L)

Atl. Tricase-Città di Gallipoli 2-1 (and. 1-1)

26′ e 73′ rig. Bonaventura (T), 70′ Doukoure (G)

(in grassetto le qualificate)

Nel terzo turno, le sette squadre verranno suddivise in un triangolare e in un quadrangolare; le due vincenti, si giocheranno la finale. Il calendario, per il triangolare, è il seguente: prima gara 13 gennaio; seconda gara 27 gennaio; terza gara 10 febbraio; per il quadrangolare le date sono le stesse e l’ultima gara è in programma per il 24 febbraio.