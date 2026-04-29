Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 26.04.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 26 aprile 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA: Simone Salinaro (1)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS: Pasquale Marangione (2)
LATIANO:
POL. NOCI: Walter Sportelli (2)
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO: Leopoldo Di Maglie (all., fino al 30/05/26)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Federico Buongiorno (1); Franco Gallucci Otero (1)
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA: Mattia Negro (1)
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO: Alessandro Miggiano (1)
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Alessio Iunco (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE: Sconfitta per 3-0 per non essersi presentato in campo; penalizzazione di un punto; ammenda di 150 euro (prima rinuncia) più 150 euro (mancato incasso)
VIRTUS ERCHIE:
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE: Antonio Lacirignola (2)
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS: Vincenzo Perricci (2)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Francesco De Pane (dir., fino al 07/05/26); Francesco Di Napoli (1)
CD MELISSANO: Luca D. Cazzato (1); Antonio F. Papallo (1)
CD POGGIARDO:
C. SOLETO: Edoardo Stifani (4)
KP GALLIPOLI: Frederik Deflorio (1)
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA: Federico Melle (1); Roberto Fersini (1)
REAL NEVIANO:
SAN DONACI: Andrea Caragnulo (1); Alessandro Caputo (1); Gabriele Simmini (1)
SAN GIORGIO: Alessandro Ligorio (2); Alessio Sperti (1)
SOCCER G. SURBO: Gianfranco Pareo (dir., fino al 07/05/26); Diego Bianchi (1)
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: