DILETTANTI – Coppa Puglia: Ruffano eliminato, Manduria FC in finale. Seconda, Soleto sbanca San Giorgio

Il Football Club Manduria è la prima finalista di Coppa Puglia 2025/26. I biancoverdi ieri pomeriggio al “Dimitri” hanno eliminato il Ruffano (entrambi sono vincitrici dei rispettivi gironi di Prima, B e C, e l’anno prossimo si rivedranno in Promozione) battendolo per 3-0 con le reti di Ungaro, De Pascalis e Zaccaria. All’andata il Manduria si era imposto anche al “Comunale” di Ruffano per 1-0.

La doppia vittoria dei messapici, dunque, sancisce l’approdo in finale contro una tra Etra Barletta e Triggiano. Questa sera a Barletta si gioca il match di ritorno coi padroni di casa in netto vantaggio per aver vinto per 3-1 il match di andata a Triggiano. Fischio d’inizio alle ore 19.30, si gioca allo stadio “Manzi Chiapulin”.

Ieri pomeriggio si è giocato anche un recupero di Seconda Categoria, girone C, relativo alla giornata n. 22. A San Giorgio Jonico passa il Soleto per 2-1, infilando la tredicesima vittoria consecutiva e portandosi a -4 dalla capolista Kalè Polis Gallipoli a tre giornate dalla fine della stagione regolare.