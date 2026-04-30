ATLETICA – Piste, strade e pedane: weekend del 25 Aprile ricco di soddisfazioni per i portacolori salentini

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per le società salentine impegnate su più fronti nel weekend del 25 aprile.

Sulle strade di Otranto, l’Asd Otranto 800 ha organizzato la “Giornata della costa” sui 7 chilometri. A imporsi sono stati Stefano Garrisi dell’Asd Tre Casali San Cesario in campo maschile e Agnese De Luca dell’Asd Cursores tra le donne.

Sempre sui 7 km, ma lungo la costa brindisina compresa tra Torre Punta Penne e Punta del Serrone, si è svolta la “Corri sul mare” promossa dall’Asd Mfr Brindisi. La vittoria è andata a Francesco Caliandro dell‘Asd Atletica Mesagne-Avis, mentre al femminile ha trionfato Francesca Pastore dell’Asd Gioia Running.

Allo stadio “Cozzoli” di Molfetta si sono assegnati i titoli regionali individuali di prove multiple. Uno di questi è andato a Sofia Sternativo (Aps Due Mondi di San Pietro in Lama), vincitrice del titolo nella categoria Allieve.

A Conversano, nella “Castiglione Ecorun” — tracciato impegnativo di 12,5 km con oltre 300 metri di dislivello — un altro portacolori dell’Asd Tre Casali San Cesario, Luca Casciaro, ha conquistato il gradino più alto del podio maschile.

Grande entusiasmo, infine, anche a Lecce e Taranto, dove si sono svolti i campionati provinciali di società Esordienti rispettivamente al campo scuola “Montefusco” e allo stadio “Giuseppe Valente”: centinaia di giovani atleti hanno animato piste e pedane in una festa dello sport giovanile.